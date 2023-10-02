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Фулхэм - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Очередной шанс Михаила Мудрика – смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
В последнем матче седьмого тура АПЛ "Челси" вновь постарается добыть вторую победу в чемпионате. В этот раз соперником команды Михаила Мудрика будет лондонский "Фулхэм".
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Чемпионат Англии, седьмой тур
2 октября 2023. Лондон, "Крейвен Коттедж"
"Фулхэм" 22:00 "Челси"
Телетрансляція – Setanta Sports
Трансляція матчу Фулгем - ЧелсіСмотреть трансляцию
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