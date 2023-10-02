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Фулхэм - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Очередной шанс Михаила Мудрика – смотреть прямую трансляцию

Фулхэм - Челси: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

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В последнем матче седьмого тура АПЛ "Челси" вновь постарается добыть вторую победу в чемпионате. В этот раз соперником команды Михаила Мудрика будет лондонский "Фулхэм".

Чемпионат Англии, седьмой тур

2 октября 2023. Лондон, "Крейвен Коттедж"

"Фулхэм" 22:00 "Челси"

Телетрансляція – Setanta Sports

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Трансляція матчу Фулгем - Челсі
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В статье: Английская Премьер-лига Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
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