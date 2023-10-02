Рэтклифф может купить миноритарный пакет акций Манчестер Юнайтед, вместо полной покупки клуба

Миллаирдер Джим Рэтклифф рассматривает возможность покупки части акций "Манчестер Юнайтед" вместо полноценного приобритения клуба. Глава нефтяной корпорации INEOS хочет купить 25% акций за 1,5 миллиарда фунтов.

Это соответствует оценке клуба Глейзерами, которые хотели продать его за 6 миллиардов фунтов. При этом, если Рэтклифф купит часть акций, прежние владельцы, скорее всего, сохранят клуб.

Ранее сообщалось, что Глейзеры рассматривают не только полную продажу клуба, но и схемы по покупке части акций крупными инвесторами.

Напомним, что другим главным претендентом на покупку "МЮ" был Катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани.