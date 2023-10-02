Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рэтклифф может купить миноритарный пакет акций Манчестер Юнайтед, вместо полной покупки клуба
Продажи не будет?
Фото: twitter.com/FabrizioRomano
Миллаирдер Джим Рэтклифф рассматривает возможность покупки части акций "Манчестер Юнайтед" вместо полноценного приобритения клуба. Глава нефтяной корпорации INEOS хочет купить 25% акций за 1,5 миллиарда фунтов.
Это соответствует оценке клуба Глейзерами, которые хотели продать его за 6 миллиардов фунтов. При этом, если Рэтклифф купит часть акций, прежние владельцы, скорее всего, сохранят клуб.
Ранее сообщалось, что Глейзеры рассматривают не только полную продажу клуба, но и схемы по покупке части акций крупными инвесторами.
Напомним, что другим главным претендентом на покупку "МЮ" был Катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани.
Популярное сейчас
- Шахтер остается на первом месте, Динамо приблизилось, Днепр-1 уже седьмой. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Сабо: Не понимаю, для чего Александрии тренер, если он не занимается командой
- Суд официально признал Коломойского гражданином Украины
- Судей, которые работали на ВАР в матче Тоттенхэм - Ливерпуль, отстранили
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО
Новости по теме
- 18:52 Зарубежные Рэдклифф о покупке МЮ: У нас хорошее предложение. Подобные клубы больше не делают, но решение за Глейзерами
- 17:58 Зарубежные Рэтклифф выпустил книгу. Он пишет, что хотел купить 50% акций Барселоны, а финансовые рычаги назвал путем к катастрофе
- 00:50 Зарубежные МЮ вряд ли успеют продать до начала следующего сезона. Известен фаворит