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Рэтклифф может купить миноритарный пакет акций Манчестер Юнайтед, вместо полной покупки клуба

Англия
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Продажи не будет?

Рэтклифф может купить миноритарный пакет акций Манчестер Юнайтед, вместо полной покупки клуба

Фото: twitter.com/FabrizioRomano

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Миллаирдер Джим Рэтклифф рассматривает возможность покупки части акций "Манчестер Юнайтед" вместо полноценного приобритения клуба. Глава нефтяной корпорации INEOS хочет купить 25% акций за 1,5 миллиарда фунтов.

Это соответствует оценке клуба Глейзерами, которые хотели продать его за 6 миллиардов фунтов. При этом, если Рэтклифф купит часть акций, прежние владельцы, скорее всего, сохранят клуб.

Ранее сообщалось, что Глейзеры рассматривают не только полную продажу клуба, но и схемы по покупке части акций крупными инвесторами.

Напомним, что другим главным претендентом на покупку "МЮ" был Катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани.

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В статье: Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
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Источник:
skysports.com

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