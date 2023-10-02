Только 7 украинцев забивали в АПЛ. Теперь Мудрик среди них

Михаил Мудрик в матче АПЛ с "Фулхэмом" забил за "Челси" свой дебютный мяч. Он стал седьмым украинцем, которому удавалось забить в чемпионате Англии.

До него это делали:

Виталий Миколенко – "Эвертон"; Александр Зинченко – "Арсенал", "Манчестер Сити"; Андрей Ярмоленко – "Вест Хэм"; Андрей Воронин – "Ливерпуль"; Андрей Шевченко – "Челси"; Сергей Ребров – "Тоттенхэм".

Напомним, что Мудрик уже забивал за "Челси", но в товарищеском матче против "Брайтона". Тогда украинец забил мощнейшим ударом из-за штрафной.