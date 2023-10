Только 7 украинцев забивали в АПЛ. Теперь Мудрик среди них

Михаил Мудрик в матче АПЛ с "Фулхэмом" забил за "Челси" свой дебютный мяч. Он стал седьмым украинцем, которому удавалось забить в чемпионате Англии.

До него это делали:

Напомним, что Мудрик уже забивал за "Челси", но в товарищеском матче против "Брайтона". Тогда украинец забил мощнейшим ударом из-за штрафной.

Only seven Ukrainian players have scored a Premier League goal:



◎ Serhiy Rebrov

◎ Andriy Shevchenko

◎ Andriy Yarmolenko

◎ Andrey Voronin

◎ Vitaliy Mykolenko

◎ Oleksandr Zinchenko

◉ Mykhailo Mudryk



Finally off the mark. ???? pic.twitter.com/k2i6dctpLA