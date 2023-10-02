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Только 7 украинцев забивали в АПЛ. Теперь Мудрик среди них

Англия
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Только 7 украинцев забивали в АПЛ. Теперь Мудрик среди них

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Михаил Мудрик в матче АПЛ с "Фулхэмом" забил за "Челси" свой дебютный мяч. Он стал седьмым украинцем, которому удавалось забить в чемпионате Англии.

До него это делали:

  1. Виталий Миколенко – "Эвертон";
  2. Александр Зинченко – "Арсенал", "Манчестер Сити";
  3. Андрей Ярмоленко – "Вест Хэм";
  4. Андрей Воронин – "Ливерпуль";
  5. Андрей Шевченко – "Челси";
  6. Сергей Ребров – "Тоттенхэм".

Напомним, что Мудрик уже забивал за "Челси", но в товарищеском матче против "Брайтона". Тогда украинец забил мощнейшим ударом из-за штрафной.

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В статье: Челси (Лондон) АПЛ Михаил Мудрик
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