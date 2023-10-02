Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Только 7 украинцев забивали в АПЛ. Теперь Мудрик среди них
Вспомните всех?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Михаил Мудрик в матче АПЛ с "Фулхэмом" забил за "Челси" свой дебютный мяч. Он стал седьмым украинцем, которому удавалось забить в чемпионате Англии.
До него это делали:
- Виталий Миколенко – "Эвертон";
- Александр Зинченко – "Арсенал", "Манчестер Сити";
- Андрей Ярмоленко – "Вест Хэм";
- Андрей Воронин – "Ливерпуль";
- Андрей Шевченко – "Челси";
- Сергей Ребров – "Тоттенхэм".
Напомним, что Мудрик уже забивал за "Челси", но в товарищеском матче против "Брайтона". Тогда украинец забил мощнейшим ударом из-за штрафной.
Only seven Ukrainian players have scored a Premier League goal:— Squawka (@Squawka) October 2, 2023
◎ Serhiy Rebrov
◎ Andriy Shevchenko
◎ Andriy Yarmolenko
◎ Andrey Voronin
◎ Vitaliy Mykolenko
◎ Oleksandr Zinchenko
◉ Mykhailo Mudryk
Finally off the mark. ???? pic.twitter.com/k2i6dctpLA
Популярное сейчас
- Мудрик забил свой первый гол за Челси. Видео
- Сабо: Не понимаю, для чего Александрии тренер, если он не занимается командой
- Суд официально признал Коломойского гражданином Украины
- Судей, которые работали на ВАР в матче Тоттенхэм - Ливерпуль, отстранили
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Жирона сообщила о травме Цыганкова и сроках восстановления. Он точно пропустит октябрьские матчи сборной