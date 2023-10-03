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Вингер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо в зимнее окно может вернуться в свой бывший клуб

Англия
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Санчо может перейти в дортмундскую Боруссию

Вингер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо в зимнее окно может вернуться в свой бывший клуб

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо в зимнее трансферное окно может вернуться в дортмундскую "Боруссию". Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, английский футболист хочет уйти из "Манчестер Юнайтед" в январе и поддерживает тесный контакт с главным тренером "Боруссии" Эдином Терзичем. Полноценный трансфер представляется маловероятным, однако не исключается. Немецкий клуб будет прорабатывать вариант с арендой вингера.

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Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" готов расстаться с Санчо в зимнее трансферное окно. Футболисту запретили тренироваться с основной командой после того, как он отказался извиниться перед тен Хагом, - игрок публично обвинил тренера во лжи в социальных сетях, комментируя отсутствие в заявке на игру 4-го тура АПЛ с "Арсеналом" (1:3).

Читайте также Игроки Манчестер Юнайтед просят Санчо извиниться перед Тен Хагом
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В статье: Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
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