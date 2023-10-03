Сколько надо лимонов, чтобы так было каждую неделю? Болельщики Челси с креативом комментируют первый гол Мудрика

Вчера Михаил Мудрик забил свой первый гол за "Челси" в официальных матчах. Произошло это на 18-й минуте победного для "синих" матча против "Фулхэма" и такое событие не могло пройти мимо социальных сетей и всех болельщиков лондонского коллектива, которые так долго этого ждали.

Наверное, главными болельщиками Михаила сейчас является украинская фан-база "Челси", ведь в их любимом клубе играет соотечественник, которого хочется поддержать с удвоенной силой. Конечно, украинец немного затянул с дебютным голом, зато когда это произошло, то эмоции, которые выражались в комментариях, были максимально искренними. Вот несколько примеров комментариев украинских болельщиков "Челси" о голе Мудрика.

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Yehor Horbachov: "Это произошло! Все дело было в спонсоре на футболке".

Олександр Karfagen: "Это всем тем, кто не верил, ааааааааааааа? Откупорю шампанское черта лысого".

Andrei (в ответ на прошлый комментарий): "А у шампанского есть срок годности?) потому что я бы свое откупорил, но боюсь, что отравлюсь. Так давно лежит".

Khrystyna Sh: "Думаю придастся ему немного больше уверенности".

Darwinenko: "Вот я на Колвила гнал, что не будет поддержки на фланге и вот имеем шикарный ассист)))".

Впоследствии украинские болельщики вспомнили слова главного наставника "Челси" Маурисио Почеттино о корзине с лимонами, которую тот держит в своем офисе, ведь верит, что они впитывают в себя всю негативную энергетику. Именно в лимонах теперь они видят секрет успеха.

Sergio: "Сколько надо лимонов, чтобы так было каждую неделю?"

Олександр Воронцов: "Я сейчас пойду этими лимонами обжрусь до смерти и еще и купаться в них пойду".

Конечно, за Михаила Мудрика радовались не только украинские болельщики "Челси", но и фаны из других стран, вот несколько примеров комментариев из Twitter'а.

Соnn: "Всегда верил в Мудрика. Его талант очевиден, ему нужно было лишь дать немного регулярного игрового времени".

Uber Chelsea: "Мудрик наконец выглядит как игрок, которого мы покупали и платили немалые деньги".

Janty: "Всем хейтерам Мудрика привет. Этот гол специально для вас!"

LDN: "Мудрик официально прибыл в клуб!"

Ну и не забыли поздравить Михаила с первым голом за "Челси" его собственные одноклубники. Поздравительными комментариями в социальных сетях выделились Энцо Фернандес, Карни Чуквуемека, Андрей Сантос, Роберт Санчез, Марк Кукурелья и Рахим Стерлинг.