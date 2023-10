Рэтклифф планирует завладеть МЮ, даже если сейчас купит миноритарный пакет акций

Владелец нефтяной корпорации Ineos Джим Рэтклифф не отказался от планов полностью завладеть "Манчестер Юнайтед". Миллиардер рассчитывает выкупить клуб к 2026-му.

Такой срок выбран не случайно. Дело в том, сто сейчас миллиардер может приобрести миноритарный пакет акций (25%) за 1,5 миллиарда евро. Это соответствует оценке Глейзеров, которые хотят за весь клуб полчить 6 миллиардов.

Напомним, что купить клуб также хотел катарский шейх Аль-Тани. Он второй главный претендент на покупку "МЮ" после Рэтклиффа.

INEOS position remains that they want control of #MUFC. That means if they do seek a minority stake (as @MarkKleinmanSky reports) it will be with a view to eventual control, most likely by 2026. pic.twitter.com/5hDdkrt1Q6