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Рэтклифф планирует завладеть МЮ, даже если сейчас купит миноритарный пакет акций

Англия
(1 голосов)

Планы не меняются

Рэтклифф планирует завладеть МЮ, даже если сейчас купит миноритарный пакет акций

Фото: Getty Images

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Владелец нефтяной корпорации Ineos Джим Рэтклифф не отказался от планов полностью завладеть "Манчестер Юнайтед". Миллиардер рассчитывает выкупить клуб к 2026-му.

Такой срок выбран не случайно. Дело в том, сто сейчас миллиардер может приобрести миноритарный пакет акций (25%) за 1,5 миллиарда евро. Это соответствует оценке Глейзеров, которые хотят за весь клуб полчить 6 миллиардов.

Напомним, что купить клуб также хотел катарский шейх Аль-Тани. Он второй главный претендент на покупку "МЮ" после Рэтклиффа.

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В статье: Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
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