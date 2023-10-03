Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рэтклифф планирует завладеть МЮ, даже если сейчас купит миноритарный пакет акций
Планы не меняются
Фото: Getty Images
Владелец нефтяной корпорации Ineos Джим Рэтклифф не отказался от планов полностью завладеть "Манчестер Юнайтед". Миллиардер рассчитывает выкупить клуб к 2026-му.
Такой срок выбран не случайно. Дело в том, сто сейчас миллиардер может приобрести миноритарный пакет акций (25%) за 1,5 миллиарда евро. Это соответствует оценке Глейзеров, которые хотят за весь клуб полчить 6 миллиардов.
Напомним, что купить клуб также хотел катарский шейх Аль-Тани. Он второй главный претендент на покупку "МЮ" после Рэтклиффа.
INEOS position remains that they want control of #MUFC. That means if they do seek a minority stake (as @MarkKleinmanSky reports) it will be with a view to eventual control, most likely by 2026. pic.twitter.com/5hDdkrt1Q6— Ben Jacobs (@JacobsBen) October 2, 2023
Популярное сейчас
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО
- Первый гол Мудрика, новый контракт Бражко, травма Цыганкова. Главные новости за 2 октября
- Контракт Салаха с Ливерпулем позволяет ему зарабатывать миллион в неделю
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Сколько надо лимонов, чтобы так было каждую неделю? Болельщики Челси с креативом комментируют первый гол Мудрика
Новости по теме
- 22:42 Зарубежные Рэтклифф может купить миноритарный пакет акций Манчестер Юнайтед, вместо полной покупки клуба
- 18:52 Зарубежные Рэдклифф о покупке МЮ: У нас хорошее предложение. Подобные клубы больше не делают, но решение за Глейзерами
- 17:58 Зарубежные Рэтклифф выпустил книгу. Он пишет, что хотел купить 50% акций Барселоны, а финансовые рычаги назвал путем к катастрофе