Полузащитник сборной Англии получил травму. Известны подробности

Бенджамин Чилвелл получил травму в матче с Брайтоном в Кубке английской лиги.

На 89 минуте матча англичанин покинул поле. Как сообщает Фабрицио Романо, Бен Чилвелл получил травму подколенного сухожилия. Скорее всего, он пропустит ближайшие два месяца.

???????? Ben Chilwell expected to miss the next 2 months due to hamstring injury.



He could return in December but it’s not guaranteed yet.



???????? Blow for Poch but Chelsea coaching staff have also appreciated Cucurella’s performances, training best way. Three games started, three wins. pic.twitter.com/VewY6Lma85