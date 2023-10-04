Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник сборной Англии получил травму. Известны подробности
Бенджамин Чилвел получил травму в матче с Брайтоном в Кубке английской лиги и выбил на два месяця
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бенджамин Чилвелл получил травму в матче с Брайтоном в Кубке английской лиги.
На 89 минуте матча англичанин покинул поле. Как сообщает Фабрицио Романо, Бен Чилвелл получил травму подколенного сухожилия. Скорее всего, он пропустит ближайшие два месяца.
???????? Ben Chilwell expected to miss the next 2 months due to hamstring injury.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 3, 2023
He could return in December but it’s not guaranteed yet.
???????? Blow for Poch but Chelsea coaching staff have also appreciated Cucurella’s performances, training best way. Three games started, three wins. pic.twitter.com/VewY6Lma85
Напомним, в текущем сезоне защитник провел шесть матчев и отдал один голевой пас.
Популярное сейчас
- Тренировал Марсель и Удинезе. Источник раскрыл персону возможного преемника ван Леувена в Шахтере
- Россия прибегает к новой тактике, чтобы не дать Украине удерживать позиции - New York Times
- Трубин on fire. УЕФА сделал видеонарезку лучших сэйвов вторника
- Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о двух подряд поражениях его команды
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО