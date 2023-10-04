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Полузащитник сборной Англии получил травму. Известны подробности

Англия
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Бенджамин Чилвел получил травму в матче с Брайтоном в Кубке английской лиги и выбил на два месяця

Полузащитник сборной Англии получил травму. Известны подробности

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Бенджамин Чилвелл получил травму в матче с Брайтоном в Кубке английской лиги.

На 89 минуте матча англичанин покинул поле. Как сообщает Фабрицио Романо, Бен Чилвелл получил травму подколенного сухожилия. Скорее всего, он пропустит ближайшие два месяца.

Напомним, в текущем сезоне защитник провел шесть матчев и отдал один голевой пас.

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В статье: Английская Премьер-лига Челси (Лондон) Бен Чилвелл
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