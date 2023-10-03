Судьи Премьер-лиги опубликовали разговор ВАР, который привел к скандальной отмене гола Диаза в матче Ливерпуль – Тоттенхэм

Судейская коллегия АПЛ PGMOL опубликовала полную запись разговора ВАР, который касается незасчитанного гола Луиса Диаза в матче "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" (2:1). ВАР ошибочно не принял во внимание решение главного арбитра.

Из разговора следует, что ВАР неправильно сообщил "проверка завершена", не приняв во внимание решение главного арбитра. Судья ошибочно принял решение об отмене гола Луиса Диаза из-за офсайда. Судя по разговору, ВАР правильно трактовал эпизод, заявив, что гол забит по правилам, но не обратил внимания, что именно судья и отменил гол.

В итоге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Тоттенхэма" и ошибка судьи стоила "Ливерпулю" 1 очка.