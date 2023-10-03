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Судьи Премьер-лиги опубликовали разговор ВАР, который привел к скандальной отмене гола Диаза в матче Ливерпуль – Тоттенхэм
Виноват ВАР
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Судейская коллегия АПЛ PGMOL опубликовала полную запись разговора ВАР, который касается незасчитанного гола Луиса Диаза в матче "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" (2:1). ВАР ошибочно не принял во внимание решение главного арбитра.
Из разговора следует, что ВАР неправильно сообщил "проверка завершена", не приняв во внимание решение главного арбитра. Судья ошибочно принял решение об отмене гола Луиса Диаза из-за офсайда. Судя по разговору, ВАР правильно трактовал эпизод, заявив, что гол забит по правилам, но не обратил внимания, что именно судья и отменил гол.
В итоге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Тоттенхэма" и ошибка судьи стоила "Ливерпулю" 1 очка.
PGMOL has released the full audio from the VAR hub relating to the Luis Diaz goal that was incorrectly disallowed in Tottenham Hotspur v Liverpool on Saturday. pic.twitter.com/fyKqBPmLmP— Chris Wheatley (@ChrisWheatley) October 3, 2023
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