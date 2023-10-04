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Лидер атак Арсенала травмировался перед матчем с Манчестер Сити
"Гуннерам" не везет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" проиграл "Лансу" (1:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. В первом тайме повреждение получил Букайо Сака.
На 34-ой минуте его заменил Фабиу Виейра.
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"Арсеналу" предстоит сыграть с "Манчестер Сити" 8-го октября.
Сака провел в этом сезоне 9 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего англичанина в 120 миллионов евро.
We've been forced into an early change...— Arsenal (@Arsenal) October 3, 2023
↩️ Saka
???? Vieira
???? 1-1 ???? (34) pic.twitter.com/a7leQfNHDU
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