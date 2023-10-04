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Лидер атак Арсенала травмировался перед матчем с Манчестер Сити

Англия
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"Гуннерам" не везет

Лидер атак Арсенала травмировался перед матчем с Манчестер Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" проиграл "Лансу" (1:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. В первом тайме повреждение получил Букайо Сака.

На 34-ой минуте его заменил Фабиу Виейра.

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"Арсеналу" предстоит сыграть с "Манчестер Сити" 8-го октября.

Сака провел в этом сезоне 9 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего англичанина в 120 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Букайо Сака
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