Лидер атак Арсенала травмировался перед матчем с Манчестер Сити

"Арсенал" проиграл "Лансу" (1:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. В первом тайме повреждение получил Букайо Сака.

На 34-ой минуте его заменил Фабиу Виейра.

"Арсеналу" предстоит сыграть с "Манчестер Сити" 8-го октября.

Сака провел в этом сезоне 9 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего англичанина в 120 миллионов евро.

We've been forced into an early change...



↩️ Saka

???? Vieira



???? 1-1 ???? (34) pic.twitter.com/a7leQfNHDU