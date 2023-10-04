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МЮ пропустил 18 голов за 10 матчей. Это худший за 57 лет результат клуба на старте сезона
У красных дьяволов дела в новом сезоне идут плохо
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера "Ман Юнайтед" дома проиграл "Галатасараю" (2:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов. В десяти матчах этого сезона во всех турнирах команда Эрика тен Хага пропустила 18 голов.
Это худший показатель для "Манчестер Юнайтед" в десяти стартовых матчах сезона, начиная с сезона-1966/67. Тогда команда пропустила 20 голов, сообщает OptaJoe. Кроме того, только одна команда АПЛ в этом сезоне пропустила больше голов, чем "Манчестер Юнайтед". Это "Шеффилд Юнайтед", у которого 19 пропущенных.
Следующую игру "Ман Юнайтед" проведет 7 октября - против "Брентфорда" в АПЛ.
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