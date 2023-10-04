  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. МЮ пропустил 18 голов за 10 матчей. Это худший за 57 лет результат клуба на старте сезона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЮ пропустил 18 голов за 10 матчей. Это худший за 57 лет результат клуба на старте сезона

Англия
(1 голосов)

У красных дьяволов дела в новом сезоне идут плохо

МЮ пропустил 18 голов за 10 матчей. Это худший за 57 лет результат клуба на старте сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вчера "Ман Юнайтед" дома проиграл "Галатасараю" (2:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов. В десяти матчах этого сезона во всех турнирах команда Эрика тен Хага пропустила 18 голов.

Это худший показатель для "Манчестер Юнайтед" в десяти стартовых матчах сезона, начиная с сезона-1966/67. Тогда команда пропустила 20 голов, сообщает OptaJoe. Кроме того, только одна команда АПЛ в этом сезоне пропустила больше голов, чем "Манчестер Юнайтед". Это "Шеффилд Юнайтед", у которого 19 пропущенных.

Следующую игру "Ман Юнайтед" проведет 7 октября - против "Брентфорда" в АПЛ.

Читайте также ЛЧ. Манчестер Юнайтед – Галатасарай 2:3. Турецкий ад на Олд Траффорд
По теме
yellow-arrow
Клопп высказался о скандально отмененном голе Диаза в матче с Тоттенхэмом: Единственный вариант решения – переигровка
yellow-arrow
Михаил Мудрик: Первый гол за клуб, для меня это особенный момент
yellow-arrow
Тен Хаг не думает о своем увольнении, несмотря на 6 поражений МЮ в 10 матчах
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
OptaJoe

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде