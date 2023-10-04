Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Илья Забарный претендует на звание лучшего игрока месяца в Борнмуте. Он лидирует в голосовании
За украинца ещё можно проголосовать
Getty Images/Global Images Ukraine
"Борнмут" опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока сентября в команде. Среди 4-х футболистов есть имя Ильи Забарного.
Также на награду претендуют полузащитник Райан Кристи, нападающий Доминик Соланке и полузащитник Льюис Кук. Фанаты могут проголосовать за лучшего игрока сентября в составе "вишенок" в твиттере клуба. Илья на данный момент лидирует в голосовании.
Илья Забарный провел в сентябре 5 матчей, во всех них он отыграл 90 минут. За два первых месяца этого сезона украинец провел больше матчей за "Борнмут", чем за половину прошлого сезона.
Напомним, что прошлой зимой "Борнмут" заплатил за фуллбека 23 миллиона евро.
Time to pick our @MMJBournemouth Player of the Month for September ????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) October 4, 2023
Who do you think deserves the award? ???? pic.twitter.com/7BhV0CEBN6
Популярное сейчас
- Трубин on fire. УЕФА сделал видеонарезку лучших сэйвов вторника
- Александр Зинченко прокомментировал поражение от Ланса в Лиге чемпионов
- “Трубин делал невозможное”. A Bola назвала украинца лучшим игроком матча с Интером
- Контракт Салаха с Ливерпулем позволяет ему зарабатывать миллион в неделю
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО