Илья Забарный претендует на звание лучшего игрока месяца в Борнмуте. Он лидирует в голосовании

"Борнмут" опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока сентября в команде. Среди 4-х футболистов есть имя Ильи Забарного.

Также на награду претендуют полузащитник Райан Кристи, нападающий Доминик Соланке и полузащитник Льюис Кук. Фанаты могут проголосовать за лучшего игрока сентября в составе "вишенок" в твиттере клуба. Илья на данный момент лидирует в голосовании.

Илья Забарный провел в сентябре 5 матчей, во всех них он отыграл 90 минут. За два первых месяца этого сезона украинец провел больше матчей за "Борнмут", чем за половину прошлого сезона.

Напомним, что прошлой зимой "Борнмут" заплатил за фуллбека 23 миллиона евро.

Time to pick our @MMJBournemouth Player of the Month for September ????



Who do you think deserves the award? ???? pic.twitter.com/7BhV0CEBN6