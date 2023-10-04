Тен Хаг о результатах: Если я начну давать объяснения, вы увидите в них оправдания. Оправданий нет

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о неудовлетворительных результатах команды. Он не хочет оправдываться, так как оправданий нет.

"Это не для нас. Мы знаем, что должны выступать лучше. Вместе мы выйдем из этой полосы.

Если я начну давать объяснения, вы увидите в них оправдания. Оправданий нет. Мы не можем допускать такие ошибки, как сейчас. Мы должны выступать лучше, это просто факт. Нужно побеждать", – сказал тен Хаг.