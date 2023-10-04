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Тен Хаг о результатах: Если я начну давать объяснения, вы увидите в них оправдания. Оправданий нет

Англия
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6 поражений в 10-ти матчах

Тен Хаг о результатах: Если я начну давать объяснения, вы увидите в них оправдания. Оправданий нет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о неудовлетворительных результатах команды. Он не хочет оправдываться, так как оправданий нет.

"Это не для нас. Мы знаем, что должны выступать лучше. Вместе мы выйдем из этой полосы.

Если я начну давать объяснения, вы увидите в них оправдания. Оправданий нет. Мы не можем допускать такие ошибки, как сейчас. Мы должны выступать лучше, это просто факт. Нужно побеждать", – сказал тен Хаг.

У "Манчестер Юнайтед" 6 поражений в 10-ти матчах "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне. Клуб дважды проиграл в Лиге чемпионов и занимает 10-е место в чемпионате Англии.

"МЮ" сыграет в следующем матче с "Брентфордом" 7-го октября.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
goal.com

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