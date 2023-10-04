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Мудрик тренировался после ранней замены в матче с Фулхэмом. Опасения по поводу возможной травмы не подтвердились

Англия
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Мудрик тренировался после ранней замены в матче с Фулхэмом. Опасения по поводу возможной травмы не подтвердились

Фото: twitter.com/ChelseaFC

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Михаил Мудрик тренировался с составом "Челси" после того, как был заменен в перерыве матча с "Фулхэмом". Опасения по поводу возможной травмы не подтвердились.

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В матче с "Фулхэмом" Мудрик забил свой дебютный мяч за "Челси", но был заменен в перерыве. У игрока было подозрение на повреждение. К счастью, все обошлось.

В этом сезоне Мудрик сыграл в 7 матчах за "Челси" и отличился 1 забитым голом. Прошлой зимой он пришел в стан "синих" за 120 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
chelseafc.com

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