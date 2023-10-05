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Артета, Клопп, Постекоглу и другие: названы претенденты на звание лучшего тренера сентября в АПЛ

Англия
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Артета, Клопп, Постекоглу и другие: названы претенденты на звание лучшего тренера сентября в АПЛ

Фото: twitter.com/SpursOfficial

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АПЛ опубликовала претендентов на звание лучшего тренера в сентябре. На награду претендуют специалисты из "Ливерпуля", "Тоттенхэма", "Ньюкасла", "Астон Виллы" и "Арсенала".

Список претендентов:

  • Юрген Клопп ("Ливерпуль") – 3 победы, 1 поражение в 4 матчах, разница мячей – +6, 4-е место;
  • Микель Артета ("Арсенал") – 3 победы, 1 ничья в 4 матчах, разница мячей – +7, 3-е место;
  • Эдди Хау ("Ньюкасл") – 3 победы, 1 поражение в 4 матчах, разница мячей – +9, 8-е место;
  • Унаи Эмери ("Астон Вилла") – 3 победы, 1 поражение в 4 матчах, разница мячей – +5, 5-е место;
  • Ангелос Постекоглу ("Тоттенхэм") – 3 победы, 1 ничья в 4 матчах, разница мячей – +5, 2-е место.

Проголосовать за кандидата, которого вы считаете лучшим можно по ссылке.

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В статье: Юрген Клопп Унаи Эмери Микель Артета Ангелос Постекоглу Эдди Хау
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Источник:
premierleague.com

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