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Артета, Клопп, Постекоглу и другие: названы претенденты на звание лучшего тренера сентября в АПЛ
Можно проголосовать
Фото: twitter.com/SpursOfficial
АПЛ опубликовала претендентов на звание лучшего тренера в сентябре. На награду претендуют специалисты из "Ливерпуля", "Тоттенхэма", "Ньюкасла", "Астон Виллы" и "Арсенала".
Список претендентов:
- Юрген Клопп ("Ливерпуль") – 3 победы, 1 поражение в 4 матчах, разница мячей – +6, 4-е место;
- Микель Артета ("Арсенал") – 3 победы, 1 ничья в 4 матчах, разница мячей – +7, 3-е место;
- Эдди Хау ("Ньюкасл") – 3 победы, 1 поражение в 4 матчах, разница мячей – +9, 8-е место;
- Унаи Эмери ("Астон Вилла") – 3 победы, 1 поражение в 4 матчах, разница мячей – +5, 5-е место;
- Ангелос Постекоглу ("Тоттенхэм") – 3 победы, 1 ничья в 4 матчах, разница мячей – +5, 2-е место.
Проголосовать за кандидата, которого вы считаете лучшим можно
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Источник:premierleague.com
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