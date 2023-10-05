Артета, Клопп, Постекоглу и другие: названы претенденты на звание лучшего тренера сентября в АПЛ

АПЛ опубликовала претендентов на звание лучшего тренера в сентябре. На награду претендуют специалисты из "Ливерпуля", "Тоттенхэма", "Ньюкасла", "Астон Виллы" и "Арсенала".

Список претендентов:

Юрген Клопп ("Ливерпуль") – 3 победы, 1 поражение в 4 матчах, разница мячей – +6, 4-е место;

Микель Артета ("Арсенал") – 3 победы, 1 ничья в 4 матчах, разница мячей – +7, 3-е место;

Эдди Хау ("Ньюкасл") – 3 победы, 1 поражение в 4 матчах, разница мячей – +9, 8-е место;

Унаи Эмери ("Астон Вилла") – 3 победы, 1 поражение в 4 матчах, разница мячей – +5, 5-е место;

Ангелос Постекоглу ("Тоттенхэм") – 3 победы, 1 ничья в 4 матчах, разница мячей – +5, 2-е место.