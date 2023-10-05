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Соломон получил травму мениска. Его уже прооперировали

Англия
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"Тоттенхэм" потерял автора 2-х голевых передач в этом сезоне

Соломон получил травму мениска. Его уже прооперировали

tottenhamhotspur

Новина українською

Манор Соломон получил травму мениска на тренировке "Тоттенхэма", сообщают клубные медиа. Игрок уже перенес операцию на колене.

Футболист в скором времени начнет процесс реабилитации после травмы под присмотром врачей "Тоттенхэма". Сроки восстановления на данный момент неизвестны.

Соломон провел в этом сезоне 6 матчей и отдал 2 результативных передачи. Футболист сборной Израиля оценивается порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манор Соломон
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