Соломон получил травму мениска. Его уже прооперировали

Манор Соломон получил травму мениска на тренировке "Тоттенхэма", сообщают клубные медиа. Игрок уже перенес операцию на колене.

Футболист в скором времени начнет процесс реабилитации после травмы под присмотром врачей "Тоттенхэма". Сроки восстановления на данный момент неизвестны.

Соломон провел в этом сезоне 6 матчей и отдал 2 результативных передачи. Футболист сборной Израиля оценивается порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро.

???? Tottenham statement confirm that Manor Solomon suffered a meniscus injury to his right knee in training this week.



“The forward has undergone surgery today and will commence his rehabilitation with our medical staff immediately”, club reports. pic.twitter.com/SjPSPYGegE