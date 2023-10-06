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В ближайшее время Манчестер Сити планирует провести переговоры с Холандом о продлении контракта

Англия
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Сити и Эрлинг Холанд обсудят продление контракта

В ближайшее время Манчестер Сити планирует провести переговоры с Холандом о продлении контракта

Premier League Twitter

UA-Футбол
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"Горожане" планируют провести переговоры с Холандом в надежде продлить его контракт до 2028 года или на более долгий срок, - сообщил журналист Daily Mail Джек Гоген.

Условия нового соглашения предусматривают повышение зарплаты игрока до 400 тысяч фунтов в неделю и существенные бонусы.

Холанд перешел в "Сити" из "Боруссии" в 2022 году. Действующий контракт рассчитан до 2027-го. В рамках АПЛ форвард провел 42 матча и забил 44 гола.

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В статье: Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Jack Gaughan

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