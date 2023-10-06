Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В ближайшее время Манчестер Сити планирует провести переговоры с Холандом о продлении контракта
Сити и Эрлинг Холанд обсудят продление контракта
Premier League Twitter
"Горожане" планируют провести переговоры с Холандом в надежде продлить его контракт до 2028 года или на более долгий срок, - сообщил журналист Daily Mail Джек Гоген.
Условия нового соглашения предусматривают повышение зарплаты игрока до 400 тысяч фунтов в неделю и существенные бонусы.
Холанд перешел в "Сити" из "Боруссии" в 2022 году. Действующий контракт рассчитан до 2027-го. В рамках АПЛ форвард провел 42 матча и забил 44 гола.
Читайте также ЛЧ. РБ Лейпциг – Манчестер Сити 1:3. Джокеры Гвардиолы сработали
Популярное сейчас
- Долгожданная победа Зари, другие результаты ЛЕ и ЛК, а также сборная Украины, которая поедет в Леверкузен. Главные новости за 5 октября
- И это не автор гола. SofaScore назвал лучшего игрока матча Брейдаблик - Заря. Оценки игрокам
- ЛК. Историческая ничья Клаксвика, сенсация в Косово и тяжелое фиаско обидчиков Динамо
- Судьи Премьер-лиги опубликовали разговор ВАР, который привел к скандальной отмене гола Диаса в матче Ливерпуль – Тоттенхэм
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО