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Вест Хэм – первый английский клуб с 17-ю играми подряд без поражений в еврокубках
Вест Хэм провел 17 матчей подряд без поражений в еврокубках
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг лондонцы обыграли в гостях "Фрайбург" (2:1) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы и побили рекорд среди английских клубов.
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"Вест Хэм" превзошел достижения "Лидса" и "Тоттенхэма", у которых были серии из 16 игр без поражений в еврокубках в 1968 и 1972 годах соответственно.
Напомним, "Вест Хэм" – победители Лиги конференций-2022/23.
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Источник:West Ham United
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