Вест Хэм – первый английский клуб с 17-ю играми подряд без поражений в еврокубках

В четверг лондонцы обыграли в гостях "Фрайбург" (2:1) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы и побили рекорд среди английских клубов.

"Вест Хэм" превзошел достижения "Лидса" и "Тоттенхэма", у которых были серии из 16 игр без поражений в еврокубках в 1968 и 1972 годах соответственно.

Напомним, "Вест Хэм" – победители Лиги конференций-2022/23.