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Вест Хэм – первый английский клуб с 17-ю играми подряд без поражений в еврокубках

Англия
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Вест Хэм провел 17 матчей подряд без поражений в еврокубках

Вест Хэм – первый английский клуб с 17-ю играми подряд без поражений в еврокубках

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В четверг лондонцы обыграли в гостях "Фрайбург" (2:1) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы и побили рекорд среди английских клубов.

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"Вест Хэм" превзошел достижения "Лидса" и "Тоттенхэма", у которых были серии из 16 игр без поражений в еврокубках в 1968 и 1972 годах соответственно.

Напомним, "Вест Хэм" – победители Лиги конференций-2022/23.

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В статье: Английская Премьер-лига Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
West Ham United

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