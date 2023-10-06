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Игрок Тоттенхэма Манор Соломон пропустит полтора месяца
Хавбек Тоттенхэма Манор Соломон пропустит не менее полутора месяцев из-за травмы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек "Тоттенхэма" Манор Соломон пропустит не менее полутора месяцев из-за травмы, полученной на этой неделе на тренировке.
Накануне 24-летний игрок сборной Израиля перенес операцию по поводу мениска на правом колене. Обычно после таких повреждений срок восстановления составляет от 1,5 до 3 месяцев.
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В 5 матчах сезона АПЛ на счету Соломона 2 ассиста.
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Источник:Tottenham Hotspur
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