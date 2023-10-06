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Холанд о цели: Для меня все очевидно, самая большая мечта сейчас - сделать требл снова
Эрлинг Холанд заявил о цели выиграть второй требл
Фото: пресслужби ФК "Манчестер Сіті"
В прошлом сезоне "Манчестер Сити" впервые в истории выиграл три главных трофея - АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
- Ты выиграл требл в первом же сезоне в клубе, в таком юном возрасте. Возникает вопрос: что дальше?
- Для меня все очевидно. Самая большая мечта сейчас - сделать требл снова! Только представьте! Это так просто. Это как когда я забиваю гол: "О, да! Я люблю это чувство и хочу сделать это снова".
То же самое и с Лигой чемпионов. Я ее выиграл. И, ох, мне бы хотелось сделать это снова, и это само по себе мотивирует меня побеждать. Я голоден как никогда, - сказал форвард "горожан" Холанд.
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