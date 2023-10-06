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Бернли – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Неужели это будет пятый подряд выход Михаила Мудрика в стартовом составе?
Подопечные Маурисио Почеттино впервые за долгое время выиграли два матча подряд, это если считать результаты Кубка Лиги. Способны ли они впервые с марта одержать две победы в рамках АПЛ подряд? Узнаем уже совсем скоро.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 7 октября.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports на платформе MEGOGO.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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