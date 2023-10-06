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Почеттино о ВАР: Я доверяю машине. Когда ошибки происходят при помощи техники – это трудно понять.

Англия
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Он выступает за упрощение использования системы

Почеттино о ВАР: Я доверяю машине. Когда ошибки происходят при помощи техники – это трудно понять.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино высказался о ВАР на фоне скандальной отменой гола Луиса Диаза в матче "Ливерпуля" и "Тоттенхэма". Аргентинский специалист выступает за упрощение использования системы.

"Я доверяю машине, но проблема в водителе. Мы понимаем, что люди совершают ошибки.

Когда арбитр допускает ошибки – мы все можем это принять. Когда ошибки происходят при помощи техники – это трудно понять.

С моей точки зрения, нужно поразмышлять об упрощении (системы ВАР). Самое главное – вернуть арбитрам больше полномочий при принятии решений. Думаю, что один шаг назад может сделать ситуацию проще и понятнее", – сказал Почеттино.

Напомним, что недавно были опубликованы разговор ВАР в матче "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" из которой понятно, что ошибка была совершена из-за человеческого фактора.

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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
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Источник:
bbc.com

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