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Почеттино о ВАР: Я доверяю машине. Когда ошибки происходят при помощи техники – это трудно понять.
Он выступает за упрощение использования системы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино высказался о ВАР на фоне скандальной отменой гола Луиса Диаза в матче "Ливерпуля" и "Тоттенхэма". Аргентинский специалист выступает за упрощение использования системы.
"Я доверяю машине, но проблема в водителе. Мы понимаем, что люди совершают ошибки.
Когда арбитр допускает ошибки – мы все можем это принять. Когда ошибки происходят при помощи техники – это трудно понять.
С моей точки зрения, нужно поразмышлять об упрощении (системы ВАР). Самое главное – вернуть арбитрам больше полномочий при принятии решений. Думаю, что один шаг назад может сделать ситуацию проще и понятнее", – сказал Почеттино.
Напомним, что недавно были опубликованы разговор ВАР в матче "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" из которой понятно, что ошибка была совершена из-за человеческого фактора.
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