Почеттино о ВАР: Я доверяю машине. Когда ошибки происходят при помощи техники – это трудно понять.

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино высказался о ВАР на фоне скандальной отменой гола Луиса Диаза в матче "Ливерпуля" и "Тоттенхэма". Аргентинский специалист выступает за упрощение использования системы.

"Я доверяю машине, но проблема в водителе. Мы понимаем, что люди совершают ошибки.

Когда арбитр допускает ошибки – мы все можем это принять. Когда ошибки происходят при помощи техники – это трудно понять.

С моей точки зрения, нужно поразмышлять об упрощении (системы ВАР). Самое главное – вернуть арбитрам больше полномочий при принятии решений. Думаю, что один шаг назад может сделать ситуацию проще и понятнее", – сказал Почеттино.