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Трижды в одну реку не войдешь? Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.10.23
"Манкунианцы" проиграли последние два матча на "Олд Траффорд". Есть риск не победить и в третий раз подряд
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, восьмой тур
7 октября, 17:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Эндрю Медли
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В этой паре нет явного лидера. В позапрошлом сезоне “пчелы” уступили “красным дьяволам” 0:3, а через три месяца уже победили 4:0. Команды не слишком стабильны, поэтому за их футболом весело наблюдать. Однако это если говорить о нейтральном болельщике. Фанатам МЮ сейчас явно не сладко.
Новости Манчестер Юнайтед
У “манкунианцев” сейчас не то что спад… это уже скорее глубокий кризис. Возможно, тен Хаг и хотел сменить команду, предоставить ей новую структуру или идеологию, однако футболисты и клуб вообще к этому не готовы. Нидерландский наставник тоже не выдерживает такого давления, ведь работает на высоком уровне впервые в карьере – опыта у него практически нет. Когда одни не могут, а другие не хотят, то в итоге выходит провал.
С последних семи матчей МЮ уступил в пяти. В частности, проиграл в двух крайних поединках на "Олд Траффорд". Это настоящая катастрофа, которая может даже переписать историю. Если подопечные тен Хага еще и "Брентфорду" проиграют, то "Манчестер Юнайтед" впервые с 1962 года трижды подряд уступит на домашнем поле. Будем откровенны, что “Кристал Пэлас” и “Галатасарай” – недавние триумфаторы на “Олд Траффорд” – примерно такого же уровня, как и “пчелы”. Учитывая плохую форму МЮ, третий раз в одну реку вполне реально войти.
Кадры хозяев
Наполненный лазарет в МЮ. В частности, это касается защиты. Травмированы сразу четыре фланговых оборонца: Шоу, Маласия, Уан-Биссака и Регилон. Именно поэтому слева в защите играет хавбек Амрабат. Также вне игры из-за повреждений Мартинес и Диалло. Кроме этого, отсутствует в составе Санчо, который не входит в планы тен Хага.
Новости Брентфорда
У “пчел” сейчас тоже довольно неприятный период. Начали они сезон неплохо: набрали пять очков в первых трех турах, прошли “Ньюпорт” в Кубке лиги. Однако дальше за пять матчей "Брентфорд" дважды сыграл вничью и трижды проиграл. В том числе и уступил "Арсеналу", вылетев из того же Кубка лиги. Пока команда удовлетворяется 14-м местом в турнирной таблице.
Однако это довольно прогнозируемый результат для пчел. Они находятся на комфортном расстоянии от середины турнирной таблицы, проиграли в чемпионате всего два раза, в том числе один из них – это гостевое поражение более мощному "Ньюкаслу". Тем более что летом команда усиления практически не получила. Напротив, был продан главный голкипер Давид Рая. Сейчас Томас Франк играет тем же составом, что и в предыдущем сезоне. А он звезд с неба не хватал.
Кадры гостей
Причинами неудач также есть и травмы. Игрок сборной Германии Кевин Шаде находится в лазарете. Также там Ми, Дасилва, Дамсгорд, Генри и Баптист. Еще и Айвена Тони нет – он до сих пор отбывает дисквалификацию.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Брентфорда
Последние пять встреч хозяев
- 03.10. Манчестер Юнайтед – Галатасарай 2:3 (ЛЧ)
- 30.09. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 0:1 (АПЛ)
- 26.09. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 3:0 (Кубок лиги)
- 23.09. Бернли – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)
- 20.09. Бавария – Манчестер Юнайтед 4:3 (ЛЧ)
Последние пять встреч гостей
- 01.10. Ноттингем – Брентфорд 1:1 (АПЛ)
- 27.09. Брентфорд – Арсенал 0:1 (Кубок лиги)
- 23.09. Брентфорд – Эвертон 1:3 (АПЛ)
- 16.09. Ньюкасл – Брентфорд 1:0 (АПЛ)
- 02.09. Брентфорд – Борнмут 2:2 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
05.04.2023. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 1:0 (АПЛ)
13.08.2022. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:0 (АПЛ)
02.05.2022. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 3:0 (АПЛ)
19.01.2022. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:3 (АПЛ)
28.07.2021. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:2 (ТМ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|18
|2
|Тоттенхэм
|7
|5
|2
|0
|17 - 8
|17
|3
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|4
|Ливерпуль
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|5
|Астон Вилла
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|7
|5
|0
|2
|19 - 14
|15
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|8
|Ньюкасл
|7
|4
|0
|3
|18 - 7
|12
|9
|Кристал Пэлас
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|10
|Манчестер Юнайтед
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|11
|Челси
|7
|2
|2
|3
|7 - 6
|8
|12
|Ноттингем Форест
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|13
|Фулхэм
|7
|2
|2
|3
|5 - 12
|8
|14
|Брентфорд
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|15
|Вулверхэмптон
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|16
|Эвертон
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|17
|Лутон Таун
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|18
|Бернли
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|19
|Борнмут
|7
|0
|3
|4
|5 - 15
|3
|20
|Шеффилд Юнайтед
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Брентфорд
Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Брентфорд от UA-Football
Если в третий раз подряд проиграть на “Олд Траффорд”, то тен Хагу можно уже паковать чемоданы. Несмотря на большой кредит доверия. Подопечные Томаса Франка – довольно крепкая команда, которая будет пытаться играть в свой футбол. В их стиле есть акцентированные атакующие нотки, а в рукаве есть главный козырь – плохая оборона "манкунианцев", так что шанс забить у них будет. А у МЮ будет возможность использовать свободные зоны. Результативность должна стать украшением этого поединка. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,7).
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