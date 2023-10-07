Трижды в одну реку не войдешь? Манчестер Юнайтед – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.10.23

Английская Премьер-лига, восьмой тур

7 октября, 17:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Эндрю Медли

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В этой паре нет явного лидера. В позапрошлом сезоне “пчелы” уступили “красным дьяволам” 0:3, а через три месяца уже победили 4:0. Команды не слишком стабильны, поэтому за их футболом весело наблюдать. Однако это если говорить о нейтральном болельщике. Фанатам МЮ сейчас явно не сладко.

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Новости Манчестер Юнайтед

У “манкунианцев” сейчас не то что спад… это уже скорее глубокий кризис. Возможно, тен Хаг и хотел сменить команду, предоставить ей новую структуру или идеологию, однако футболисты и клуб вообще к этому не готовы. Нидерландский наставник тоже не выдерживает такого давления, ведь работает на высоком уровне впервые в карьере – опыта у него практически нет. Когда одни не могут, а другие не хотят, то в итоге выходит провал.

С последних семи матчей МЮ уступил в пяти. В частности, проиграл в двух крайних поединках на "Олд Траффорд". Это настоящая катастрофа, которая может даже переписать историю. Если подопечные тен Хага еще и "Брентфорду" проиграют, то "Манчестер Юнайтед" впервые с 1962 года трижды подряд уступит на домашнем поле. Будем откровенны, что “Кристал Пэлас” и “Галатасарай” – недавние триумфаторы на “Олд Траффорд” – примерно такого же уровня, как и “пчелы”. Учитывая плохую форму МЮ, третий раз в одну реку вполне реально войти.

Кадры хозяев

Наполненный лазарет в МЮ. В частности, это касается защиты. Травмированы сразу четыре фланговых оборонца: Шоу, Маласия, Уан-Биссака и Регилон. Именно поэтому слева в защите играет хавбек Амрабат. Также вне игры из-за повреждений Мартинес и Диалло. Кроме этого, отсутствует в составе Санчо, который не входит в планы тен Хага.

Новости Брентфорда

У “пчел” сейчас тоже довольно неприятный период. Начали они сезон неплохо: набрали пять очков в первых трех турах, прошли “Ньюпорт” в Кубке лиги. Однако дальше за пять матчей "Брентфорд" дважды сыграл вничью и трижды проиграл. В том числе и уступил "Арсеналу", вылетев из того же Кубка лиги. Пока команда удовлетворяется 14-м местом в турнирной таблице.

Однако это довольно прогнозируемый результат для пчел. Они находятся на комфортном расстоянии от середины турнирной таблицы, проиграли в чемпионате всего два раза, в том числе один из них – это гостевое поражение более мощному "Ньюкаслу". Тем более что летом команда усиления практически не получила. Напротив, был продан главный голкипер Давид Рая. Сейчас Томас Франк играет тем же составом, что и в предыдущем сезоне. А он звезд с неба не хватал.

Кадры гостей

Причинами неудач также есть и травмы. Игрок сборной Германии Кевин Шаде находится в лазарете. Также там Ми, Дасилва, Дамсгорд, Генри и Баптист. Еще и Айвена Тони нет – он до сих пор отбывает дисквалификацию.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Брентфорда

Последние пять встреч хозяев

03.10. Манчестер Юнайтед – Галатасарай 2:3 (ЛЧ)

30.09. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 0:1 (АПЛ)

26.09. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас 3:0 (Кубок лиги)

23.09. Бернли – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)

20.09. Бавария – Манчестер Юнайтед 4:3 (ЛЧ)

Последние пять встреч гостей

01.10. Ноттингем – Брентфорд 1:1 (АПЛ)

27.09. Брентфорд – Арсенал 0:1 (Кубок лиги)

23.09. Брентфорд – Эвертон 1:3 (АПЛ)

16.09. Ньюкасл – Брентфорд 1:0 (АПЛ)

02.09. Брентфорд – Борнмут 2:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

05.04.2023. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 1:0 (АПЛ)

13.08.2022. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:0 (АПЛ)

02.05.2022. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 3:0 (АПЛ)

19.01.2022. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:3 (АПЛ)

28.07.2021. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:2 (ТМ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Манчестер Сити 7 6 0 1 17 - 5 18 2 Тоттенхэм 7 5 2 0 17 - 8 17 3 Арсенал 7 5 2 0 15 - 6 17 4 Ливерпуль 7 5 1 1 16 - 7 16 5 Астон Вилла 7 5 0 2 18 - 11 15 6 Брайтон энд Хоув Альбион 7 5 0 2 19 - 14 15 7 Вест Хэм Юнайтед 7 4 1 2 13 - 10 13 8 Ньюкасл 7 4 0 3 18 - 7 12 9 Кристал Пэлас 7 3 2 2 7 - 7 11 10 Манчестер Юнайтед 7 3 0 4 7 - 11 9 11 Челси 7 2 2 3 7 - 6 8 12 Ноттингем Форест 7 2 2 3 8 - 10 8 13 Фулхэм 7 2 2 3 5 - 12 8 14 Брентфорд 7 1 4 2 10 - 10 7 15 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8 - 13 7 16 Эвертон 7 1 1 5 6 - 12 4 17 Лутон Таун 7 1 1 5 6 - 14 4 18 Бернли 7 1 1 5 6 - 16 4 19 Борнмут 7 0 3 4 5 - 15 3 20 Шеффилд Юнайтед 7 0 1 6 5 - 19 1

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Брентфорд

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Брентфорд от UA-Football

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Если в третий раз подряд проиграть на “Олд Траффорд”, то тен Хагу можно уже паковать чемоданы. Несмотря на большой кредит доверия. Подопечные Томаса Франка – довольно крепкая команда, которая будет пытаться играть в свой футбол. В их стиле есть акцентированные атакующие нотки, а в рукаве есть главный козырь – плохая оборона "манкунианцев", так что шанс забить у них будет. А у МЮ будет возможность использовать свободные зоны. Результативность должна стать украшением этого поединка. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,7).