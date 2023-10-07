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"Ничего не изменилось": тен Хаг прокомментировал статус Санчо в команде

Англия
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До сих пор конфликт между сторонами

"Ничего не изменилось": тен Хаг прокомментировал статус Санчо в команде

Фото: twitter.com/ManUtd

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Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг прокомментировал, какой сейчас статус в команде у Джейдона Санчо.

“Мне жаль, но с Джейдоном Санчо ничего не изменилось. Он недоступен, поэтому он не является частью команды. Поэтому у меня нет новых комментариев по этому поводу”, - сказал тен Хаг.

В последний раз вингер играл за МЮ 26 августа в матче против "Ноттингема". Затем он вступил в конфликт с главным тренером команды. Последние семь поединков "манкунианцев" футболист провел вне заявки. Также Санчо не тренируется с командой.

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В этом сезоне на его счету три матча – у всех он появился на замену во втором тайме. Результативными действиями не отличился.

Текущий контракт англичанина с клубом действует до лета 2026 года. Он выступает за МЮ с июля 2021 года. Тогда "манкунианцы" заплатили за него "Боруссии" Дортмунд 85 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джейдон Санчо
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Источник:
Fabrizio Romano

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