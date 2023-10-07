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Артета прокомментировал участие Сака в матче против Манчестер Сити

Англия
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Выйдет ли на поле Бакуйо Сака в воскресенье

Артета прокомментировал участие Сака в матче против Манчестер Сити

Фото: Arsenal

UA-Футбол
Новина українською

Завтра в рамках Английской премьер-лиги встретятся "Арсенал" и "Манчестер Сити".

Фанатов "Арсенала" волнует, выйдет ли на поле вингер команды Букайо Сака.

Журналист Бэн Джейкобс на своей странице в твитере приводит слова Артеты: "Его участие под вопросом. Посмотрим, как он будет чувствовать себя в воскресенье. Будем отталкиваться от его состояния".

Напомним, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лансом" (1:2) Сака был заменён в первом тайме из-за травмы.

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Манчестер Сити Букайо Сака
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