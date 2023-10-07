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Артета прокомментировал участие Сака в матче против Манчестер Сити
Выйдет ли на поле Бакуйо Сака в воскресенье
Фото: Arsenal
Завтра в рамках Английской премьер-лиги встретятся "Арсенал" и "Манчестер Сити".
Фанатов "Арсенала" волнует, выйдет ли на поле вингер команды Букайо Сака.
Журналист Бэн Джейкобс на своей странице в твитере приводит слова Артеты: "Его участие под вопросом. Посмотрим, как он будет чувствовать себя в воскресенье. Будем отталкиваться от его состояния".
????️ Mikel Arteta on Bukayo Saka's injury. "He tried to backheel a ball in the first half & felt something. It's something muscular. He wasn’t able to carry on. We don’t know more, but it was big enough for us to remove him."— Ben Jacobs (@JacobsBen) October 3, 2023
Arteta adds he "doesn't know" if Saka will miss #MCFC. pic.twitter.com/jOSop6tldv
Напомним, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лансом" (1:2) Сака был заменён в первом тайме из-за травмы.
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