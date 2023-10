Артета прокомментировал участие Сака в матче против Манчестер Сити

Завтра в рамках Английской премьер-лиги встретятся "Арсенал" и "Манчестер Сити".

Фанатов "Арсенала" волнует, выйдет ли на поле вингер команды Букайо Сака.

Журналист Бэн Джейкобс на своей странице в твитере приводит слова Артеты: "Его участие под вопросом. Посмотрим, как он будет чувствовать себя в воскресенье. Будем отталкиваться от его состояния".

????️ Mikel Arteta on Bukayo Saka's injury. "He tried to backheel a ball in the first half & felt something. It's something muscular. He wasn’t able to carry on. We don’t know more, but it was big enough for us to remove him."



Arteta adds he "doesn't know" if Saka will miss #MCFC. pic.twitter.com/jOSop6tldv