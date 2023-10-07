Эвертон - Борнмут: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Борнмут" не выиграл еще ни одного матча в новом сезоне, и занимает второе с конца место в чемпионате Англии. Не лучше дела и у "Эвертона", набравшего четыре очка в семи турах.

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Чемпионат Англии, восьмой тур

7 октября 2023. Ливерпуль, "Гудисон Парк"

"Эвертон" 17:00 "Борнмут"

Телетрансляція – Setanta Sports+