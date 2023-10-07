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Эвертон - Борнмут: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Очередное украинское дерби в АПЛ – смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
"Борнмут" не выиграл еще ни одного матча в новом сезоне, и занимает второе с конца место в чемпионате Англии. Не лучше дела и у "Эвертона", набравшего четыре очка в семи турах.
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Чемпионат Англии, восьмой тур
7 октября 2023. Ливерпуль, "Гудисон Парк"
"Эвертон" 17:00 "Борнмут"
Телетрансляція – Setanta Sports+
Трансляція матчу Евертон - БорнмутСмотреть трансляцию
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