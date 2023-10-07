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"Я несу ответственность за то, чтобы у нас был правильный менталитет". Тег Хаг - о кризисе в МЮ

Англия
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Эрик тен Хаг прокомментировал кризис в МЮ

"Я несу ответственность за то, чтобы у нас был правильный менталитет". Тег Хаг - о кризисе в МЮ

Фото: twitter.com/AFCAjax

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг дал комментарии для официального сайта "МЮ" по поводу крииса команды.

"Мы знаем, что наш клуб всё ещё находится на переходном этапе, но в то же время мы понимаем, что должны выигрывать в каждой игре."

На вопрос "Неудачи закаляют", тен Хаг ответил что это придаёт ему больше энергии, чтобы бороться и изменить ситуацию в команде.

"Я несу ответственность за то, чтобы у нас был правильный менталитет. Моё общение, мои требования, мои стандарты. Я каждый день прилагаю 100-процентные усилия, чтобы установить правильный менталитет."

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Также главный тренер МЮ поблагодарил болельщиков: "Я чувствую, что болельщики нас поддерживают. Уверен, что это помогает игроком быть в тонусе, быть сильными морально, во время этой кризы".

Напомним, что после семи туров "Манчестер Юнайтед" занимает десятое место в АПЛ. Сегодня они встретятся с "Брентфордом".

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В статье: Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
ManUnt

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