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"Я несу ответственность за то, чтобы у нас был правильный менталитет". Тег Хаг - о кризисе в МЮ
Эрик тен Хаг прокомментировал кризис в МЮ
Фото: twitter.com/AFCAjax
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг дал комментарии для официального сайта "МЮ" по поводу крииса команды.
"Мы знаем, что наш клуб всё ещё находится на переходном этапе, но в то же время мы понимаем, что должны выигрывать в каждой игре."
На вопрос "Неудачи закаляют", тен Хаг ответил что это придаёт ему больше энергии, чтобы бороться и изменить ситуацию в команде.
"Я несу ответственность за то, чтобы у нас был правильный менталитет. Моё общение, мои требования, мои стандарты. Я каждый день прилагаю 100-процентные усилия, чтобы установить правильный менталитет."
Также главный тренер МЮ поблагодарил болельщиков: "Я чувствую, что болельщики нас поддерживают. Уверен, что это помогает игроком быть в тонусе, быть сильными морально, во время этой кризы".
Напомним, что после семи туров "Манчестер Юнайтед" занимает десятое место в АПЛ. Сегодня они встретятся с "Брентфордом".
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