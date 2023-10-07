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Сандерленд - Мидлсбро. Русин начнет в запасе
Известен состав Сандерленда против Мидлсбро
Фото: SunderlandAFC/Автор - невідомий
Сегодня, в рамках турнира Чемпионшип состоится игра между командами "Сандерленд" и "Мидлсбро".
По итогам 10 проведённых матчей команда "Сандерленд" занимает 4 место, с 19 набранными очками, а ее соперник "Мидлсбро" находится на 17 месте в турнирной таблице, с 11 набранными очками.
In the red corner! ❤️#SAFC | #SUNMID pic.twitter.com/k7jMj7Udtx— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) October 7, 2023
За "черных котов" играет украинец - Назарий Русин, он подписал контракт 1 сентября 2023 ода, контракт рассчитан на четыре года с возможностью продления на год. Дебютировал форвард в матче 8 тура против "Кардиффа", он вышел на замену на 88 минуте. На матч с "Мидлсбро" Русин попал в запас.
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