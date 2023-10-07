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Ньюкасл объявил о переподписании контракта со своим лидером
Долгосрочное сотрудничество
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" на своих официальных ресурсах сообщил о подписании нового контракта с полузащитником Бруно Гимараэсом.
the story continues… 2028???? ???????? pic.twitter.com/J4EWpLbj1O— Bruno Guimarães (@brunoog97) October 7, 2023
Сороки заключили новое соглашение с футболистом к лету 2028-го года. Предыдущий контракт подходил к концу в июне 2026-го.
Гимараэс выступает в составе "Ньюкасла" с января прошлого года. Всего на его счету 11 голов и восемь ассистов в 67 матчах за "сорок".
Клуб заплатил "Лиону" за трансфер 42 миллиона евро. Аналитический портал Transfermarkt сейчас оценивает полузащитника в 70 миллионов евро.
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