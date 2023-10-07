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Ньюкасл объявил о переподписании контракта со своим лидером

Англия
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Долгосрочное сотрудничество

Ньюкасл объявил о переподписании контракта со своим лидером

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" на своих официальных ресурсах сообщил о подписании нового контракта с полузащитником Бруно Гимараэсом.

Сороки заключили новое соглашение с футболистом к лету 2028-го года. Предыдущий контракт подходил к концу в июне 2026-го.

Гимараэс выступает в составе "Ньюкасла" с января прошлого года. Всего на его счету 11 голов и восемь ассистов в 67 матчах за "сорок".

Клуб заплатил "Лиону" за трансфер 42 миллиона евро. Аналитический портал Transfermarkt сейчас оценивает полузащитника в 70 миллионов евро.

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В статье: Ньюкасл Бруно Гимараэс
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