АПЛ. Эвертон Миколенко разбил Борнмут Забарного, игрок Шеффилд Юнайтед получил жуткую травму в матче с Фулхэмом

"Эвертон" полностью переиграл "Борнмут": все 90+ минут владел инициативой, давил, бил по воротам и на каждом участке поля доминировал над оппонентом. К сожалению, первый гол "ирискам" подарил украинский защитник Илья Забарный. Экс-динамовец неудачно оступился у штрафной, Гарнер подхватил мяч, без отпора приблизился к воротам и расстрелял Нето.

Во втором голе "Эвертона" поучаствовал Миколенко. Виталий подал, голкипер в борьбе вынес снаряд и при этом упал, снаряд приземлился на ногу Харрисону. Джек принял классное решение и по идеально выверенной траектории закинул мяч за спину вратарю. Сегодня он впервые вышел в старте за "ирисок" в матче АПЛ – запомнит надолго. Третий гол подопечные Дайча оформили после перерыва, постарался Дукуре – сам продвинул атаку, сам ее и завершил.

"Эвертон" запросто мог забить и больше. "Борнмут" отвечал мало и даже не намекал на камбэк. Миколенко провел ровный добротный поединок, в то время как Забарный допустил результативную ошибку и в целом выглядел не слишком уверенно. На экваторе второго тайма Илья имел шанс исправиться во время подачи в штрафную "ирисок", но круглый после его удара вынесли с ленточки.

АПЛ, 8-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Эвертон" – "Борнмут" 3:0

Голы: Гарнер (8), Харрисон (37), Дукуре (60)

"Эвертон": Пикфорд – Янг, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко – Харрисон (Паттерсон, 78), Гарнер, Онана, Макнил – Дукуре (Шермити, 90+1), Калверт-Льюин (Бету, 83)

"Борнмут": Нето – Смит (Эронз, 86), Забарный, Сенеси, Керкез (Брукс, 67) – Кристи (Ротуэлл, 46), Кук (Мур, 66) – Тавернье, Биллинг, Уаттара (Синистерра, 57) – Соланке

Предупреждения: Янг (11) – Соланке (58), Нето (60)

Поединок очень сильно омрачила травма капитана "Шеффилд Юнайтед". Во время навеса с фланга и, соответственно, необходимого для этого разворота корпуса у Криса Бэшема поехала опорная нога. Он зарыл голеностоп в газон, сустав не выдержал, что привело к отрытому перелому. Естественно, поединок прервали, Бэшема заменил Робинсон, впоследствии к первому тайму накинули 14-минут. Здоровья кэпу "клинков".

"Шеффилд Юнайтед" боролся, но ощущалось, что именно "Фулхэм" склонит чашу весов на свою сторону. К середине второй половины встречи на табло светилась ничья 1:1, однако Кэрни красивым ударом (забитый мяч повесили автоголом на вратаря "клинков") и Виллиан принесли "дачникам" домашнюю победу.

АПЛ, 8-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Сэмуэл Барротт (Англия)

"Фулхэм" – "Шеффилд Юнайтед" 3:1

Голы: Декордова-Рид (53), Фодерингем (76, автогол), Виллиан (90+2) – Робинсон (68, автогол)

"Фулхэм": Лено – Кастань, Диоп (Бэсси, 71), Рим, Робинсон – Ивоби (Рид, 79), Пальинья, Перейра (Кэрни, 71) – Декордова-Рид (Уилсон, 78), Винисиус (Карвальо, 78), Виллиан

"Шеффилд Юнайтед": Фодерингем – Бэшем (Робинсон, 35), Ахмедходжич, Трасти – Богл, Соуза, Норвуд, Хамер (Макати, 66), Томас (Ларуси, 66) – Макберни, Арчер (Брюстер, 79)

Предупреждения: Пальинья (50) – Макберни (73), Норвуд (90+1)

