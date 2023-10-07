Русин сыграл 20 минут в матче Сандерленда с Мидлсбро

Украинский форвард Назарий Русин получил очередные игровые минуты за “Сандерленд”.

Экс-нападающий “Динамо” и “Заря” вышел на замену на 76-й минуте в игре Чемпионшипа с “Мидлсбро”. Украинец выходил на поле при счете 3:0 в пользу “Мидлсбро”, в конце игры “Сандерленд”, игравший в меньшинстве, пропустил еще один гол.

Русин вышел на замену в четвертой подряд игре Чемпионшипа. В этот раз украинец провел на поле около двадцати минут, выполнил один удар в створ, четыре точные передачи, заработал один фол и выиграл две дуэли.