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Русин сыграл 20 минут в матче Сандерленда с Мидлсбро
Украинец выполнил один удар
Фото: SunderlandAFC/Автор - невідомий
Украинский форвард Назарий Русин получил очередные игровые минуты за “Сандерленд”.
Экс-нападающий “Динамо” и “Заря” вышел на замену на 76-й минуте в игре Чемпионшипа с “Мидлсбро”. Украинец выходил на поле при счете 3:0 в пользу “Мидлсбро”, в конце игры “Сандерленд”, игравший в меньшинстве, пропустил еще один гол.
Русин вышел на замену в четвертой подряд игре Чемпионшипа. В этот раз украинец провел на поле около двадцати минут, выполнил один удар в створ, четыре точные передачи, заработал один фол и выиграл две дуэли.
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