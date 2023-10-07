АПЛ. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1. Чудо имени Мактоминея

Английская Премьер-лига, восьмой тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Какое бы будущее было у тен Хага, если бы он трижды подряд проиграл посредственным соперникам на “Олд Траффорд”. На 90 минуту этого матча об этом можно было бы говорить более конкретно, однако сейчас такое развитие событий нереально. Чудо спасло "Манчестер Юнайтед". Шотландское чудо.

Мяч был под контролем у “манкунианцев”, однако это им мало что приносило. “Брентфорд” был более интересен и острый благодаря своим контратакам. А хозяевам создание опасности давалось тяжело.

До перерыва в обеих сторон трудно и вспомнить реальные шансы, особенно в МЮ. У пчел они были. Собственно, в одном из моментов удалось забить гол – хозяева в этом охотно помогли. Висса на 26 минуте прорвался по центру, далее отдал передачу в штрафную. "Красные дьяволы" ее прервали, однако мяч вынести не смогли. Круглый дошел до Йенсена, который ударил по центру ворот. Онана не потянул в довольно легком эпизоде – наверняка ослепительное Солнце помешало.

Mathias is that man ???? pic.twitter.com/LNmYgGvtl7 — Brentford FC (@BrentfordFC) October 7, 2023

В перерыве тен Хаг поменял Каземиро на Эриксена, впоследствии из-за травмы покинул поле Линделеф – вышел нападающий Марсьяль. Обе замены помогли МЮ создавать больше, однако остроты у ворот Стракоши все равно было очень мало до самой 90-й минуты. В одном из моментов именно сегодняшний дебютант “Брентфорда” потянул удар Эриксена. Еще раз Гарначо пробил выше ворот. Но гол все равно не назревал.

Более того, к концу тайма еще и гости могли отличиться. Здесь уже в игру вступила Онана. Сначала он потянул удар Мопе, потом парировал еще один выстрел.

Переломный момент в игре случился на 87-й минуте – вышел Скотт Мактоминей. Сначала он забил гол, отмененный из-за офсайда. Однако потом сделал что-то невероятное, оформив дубль на 90+3 и 90+7 минутах соответственно. Шотландская кровь заиграла во время Ферги-тайма.

Скотт играл в этих моментах буквально на позиции нападающего. Сначала он первым сориентировался во время суеты в чужой штрафной и пробил в левый угол. Впоследствии после подачи со стандарта и сброса Магуайра (ассист в Гарри) Мактоминей головой прошил голкипера.

Невероятная развязка в матче. МЮ поднимается на девятую позицию. До четвертого "Ливерпуля" еще четыре очка, однако у "манкунианцев" на одну игру больше. “Брентфорд” же упустил возможность подняться выше – пока довольствуется 14 местом.

"Манчестер Юнайтед" – "Брентфорд" 2:1

Голы: Мактоминей 90+3, 90+7 – Йенсен 26

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Эванс, Магвайр, Линделеф (Марсьяль 71) – Казэмиро (Эриксен 46), Амрабат (Мактоминей 87) – Фернандеш, Маунт (Антони 63), Рашфорд (Гарначо 63)

Брентфорд: Стракоша – Коллинз, Пиннок, Айер – Расмуссен, Йенсен (Годдос 84), Норгорд, Янельт (Оньека 70), Хики – Мбемо, Висса (Мопе 70)

Предупреждения: Хики 10, Норгорд 48, Коллинз 65, Янельт 67, Мопе 81