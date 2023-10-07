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Миколенко против Забарного. Эвертон - Борнмут 3:0. Обзор матча и видео голов

Англия
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Эвертон - Борнмут ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 07.10.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Миколенко против Забарного. Эвертон - Борнмут 3:0. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Евертон"

Новина українською

В 8-м туре АПЛ состоялся матч, в котором Миколенко и Забарный сыграли друг против друга. Поединок прошел в одни ворота. "Ириски" смогли забить три мяча, хотя Виталий и не отметился голевыми действиями.

Однако ошибка Ильи привела к забитому голу. Центральный защитник подскользнулся, после чего был забит первый гол. Забарный получил худшую оценку в матче.

"Эвертон" одержал вторую победу в чемпионате и вышел на 15-ю строчку в турнирной таблице. "Борнмут" продолжает безвыигрышную серию в этом сезоне и занимает 19-е место в чемпионате.

АПЛ, 8-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Эвертон" - "Борнмут" 3:0

Голы: Гарнер (8), Гаррисон (37), Дукуре (60)

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Борнмут
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