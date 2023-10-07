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Миколенко против Забарного. Эвертон - Борнмут 3:0. Обзор матча и видео голов
Эвертон - Борнмут ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 07.10.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Евертон"
В 8-м туре АПЛ состоялся матч, в котором Миколенко и Забарный сыграли друг против друга. Поединок прошел в одни ворота. "Ириски" смогли забить три мяча, хотя Виталий и не отметился голевыми действиями.
Однако ошибка Ильи привела к забитому голу. Центральный защитник подскользнулся, после чего был забит первый гол. Забарный получил худшую оценку в матче.
"Эвертон" одержал вторую победу в чемпионате и вышел на 15-ю строчку в турнирной таблице. "Борнмут" продолжает безвыигрышную серию в этом сезоне и занимает 19-е место в чемпионате.
АПЛ, 8-й тур
Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный судья: Дэвид Кут (Англия)
Голы: Гарнер (8), Гаррисон (37), Дукуре (60)
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