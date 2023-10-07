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Арсенал – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Главная вывеска этих выходных: Артета против Гвардиолы
Getty Images / Global Images Ukraine
Центральный матч этих выходных будет проходить в Англии. Александр Зинченко вместе со своим "Арсеналом" попытается остановить Эрлинга Холанда и компанию. Причем не только остановить, но и обыграть. Учитывая кадровые проблемы в центре поля "горожан", шансы у "канониров" точно есть.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 8 октября.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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