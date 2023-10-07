Арсенал – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Центральный матч этих выходных будет проходить в Англии. Александр Зинченко вместе со своим "Арсеналом" попытается остановить Эрлинга Холанда и компанию. Причем не только остановить, но и обыграть. Учитывая кадровые проблемы в центре поля "горожан", шансы у "канониров" точно есть.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 8 октября.

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