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Арсенал - Манчестер Сити: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Англия
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Битве на Эмирейтс посвящается

Арсенал - Манчестер Сити: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

8 октября пройдет центральный матч восьмого тура АПЛ 2023/24.

Лондонский "Арсенал" в родных стенах будет принимать действующего чемпиона, которому "канониры" в прошлом сезоне проиграли битву за титул, "Манчестер Сити".

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Перед этим противостоянием мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити квиз от UA-Футбол
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