Камбэк имени Мактоминея. Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1. Обзор матча и видео голов

До последних минут этого поединка болельщики думали, что "МЮ" снова потеряет очки. Команда Тен Хага показала не лучший старт в АПЛ: 4 из 7 проигранных стартовых матчей в АПЛ.

Счет открыл Йенсен на 26 минуте и все время "Брентфорду" удавалось удерживать преимущество. Вплоть до пока на поле не появился Скотт Мактоминей. Шотландец на 87-й минуте заменил Амрабата, а уже через 6 минут сравнял счет. Еще через три он вывел команду вперед.

Благодаря перфомансу полузащитника "красные дьяволы" получали сверхважные очки и сейчас занимают 10-ю строчку в АПЛ. "Брентфорд" занимает 14-ю строчку.