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Камбэк имени Мактоминея. Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Манчестер Юнайтед - "Брентфорд" ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 07.10.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Камбэк имени Мактоминея. Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Манчестер Юнайтед"

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До последних минут этого поединка болельщики думали, что "МЮ" снова потеряет очки. Команда Тен Хага показала не лучший старт в АПЛ: 4 из 7 проигранных стартовых матчей в АПЛ.

Счет открыл Йенсен на 26 минуте и все время "Брентфорду" удавалось удерживать преимущество. Вплоть до пока на поле не появился Скотт Мактоминей. Шотландец на 87-й минуте заменил Амрабата, а уже через 6 минут сравнял счет. Еще через три он вывел команду вперед.

Благодаря перфомансу полузащитника "красные дьяволы" получали сверхважные очки и сейчас занимают 10-ю строчку в АПЛ. "Брентфорд" занимает 14-ю строчку.


Английская Премьер-лига, восьмой тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Эндрю Мэдли
"Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд" 2:1
Голы: Мактоминей 90+3, 90+7 - Йенсен 26

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В статье: Брентфорд (Лондон) Манчестер Юнайтед
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