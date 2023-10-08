Вест Хэм – Ньюкасл: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Восьмого октября в рамках восьмого тура АПЛ 2023/24 в Лондоне встретятся соседи по турнирной таблице. Местный "Вест Хэм", который с 13-ю очками идет седьмым, будет принимать "Ньюкасл", имеющий на бал меньше, 12, и сразу располагается за "молотобойцами".

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Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.