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Вест Хэм – Ньюкасл: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Англия
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Вест Хэм – Ньюкасл: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Восьмого октября в рамках восьмого тура АПЛ 2023/24 в Лондоне встретятся соседи по турнирной таблице. Местный "Вест Хэм", который с 13-ю очками идет седьмым, будет принимать "Ньюкасл", имеющий на бал меньше, 12, и сразу располагается за "молотобойцами".

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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