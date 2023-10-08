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"Он требует от Арсенала денег". Пеп Гвардиола - о Микеле Артете
Пеп Гвардиола о своем бывшем помощнике
Фото: Getty Images
В преддверии игры "Арсенал" - "Манчестер Сити". Пеп Гвардиола дал комментарии для Manchester Evening News.
Он наставник, который крайне требователен к совету директоров: "Дайте мне денег, чтобы я мог их потратить". Так что у него тоже есть подобный талант. Иногда это зависит от решения клуба, но он оказывает давление на руководство, я убеждён в этом.
Также Гвардиола упомянул о времени когда Артета был его помощником
Люди говорят: "О, он работал с Пепом и многому у него научился". Люди всегда говорят, что я должен учить своих помощников. Но на самом деле я привожу их сюда для того, чтобы они учили меня.
Напомним, сегодня, 8 октября, состоится матч "Арсенал" — "Манчестер Сити". Начало в 18:30.
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