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"Он требует от Арсенала денег". Пеп Гвардиола - о Микеле Артете

Англия
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Пеп Гвардиола о своем бывшем помощнике

"Он требует от Арсенала денег". Пеп Гвардиола - о Микеле Артете

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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В преддверии игры "Арсенал" - "Манчестер Сити". Пеп Гвардиола дал комментарии для Manchester Evening News.

Он наставник, который крайне требователен к совету директоров: "Дайте мне денег, чтобы я мог их потратить". Так что у него тоже есть подобный талант. Иногда это зависит от решения клуба, но он оказывает давление на руководство, я убеждён в этом.

Также Гвардиола упомянул о времени когда Артета был его помощником

Люди говорят: "О, он работал с Пепом и многому у него научился". Люди всегда говорят, что я должен учить своих помощников. Но на самом деле я привожу их сюда для того, чтобы они учили меня.

Напомним, сегодня, 8 октября, состоится матч "Арсенал" — "Манчестер Сити". Начало в 18:30.

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Источник: Ювентус зимой планирует купить полузащитника МЮ
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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
Manchester Evening News

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