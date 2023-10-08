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Арсенал – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 8-го тура чемпионата Англии
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 8-го тура АПЛ между лондонским "Арсеналом" и "Манчестер Сити".
Вот она, главная битва предыдущего сезона, теперь она переносится и на новую кампанию. "Тоттенхэм" сейчас на вершине, ему только выгодно, если какая-то из команд, или вообще обе в случае ничьи, потеряют зачетные пункты. Готов ли коллектив Артеты давать бой банде Гвардиолы? Выйдет ли в старте Зинченко? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 8 октября – в 18:25 по киевскому времени.
Комментатор: Игорь Ковтун
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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