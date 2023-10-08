Арсенал – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 8-го тура чемпионата Англии

UA-Футбол организует комментарий поединка 8-го тура АПЛ между лондонским "Арсеналом" и "Манчестер Сити".

Вот она, главная битва предыдущего сезона, теперь она переносится и на новую кампанию. "Тоттенхэм" сейчас на вершине, ему только выгодно, если какая-то из команд, или вообще обе в случае ничьи, потеряют зачетные пункты. Готов ли коллектив Артеты давать бой банде Гвардиолы? Выйдет ли в старте Зинченко? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 8 октября – в 18:25 по киевскому времени.

Комментатор: Игорь Ковтун

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский