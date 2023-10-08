  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. День баланса: Кудус вырывает ничью против "Ньюкасла", а Пау Торрес — против "Вулверхэмптона"
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. День баланса: Кудус вырывает ничью против "Ньюкасла", а Пау Торрес — против "Вулверхэмптона"

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Расскажем о поединках, проходивших параллельно с матчем "Брайтон" — "Ливерпуль"

АПЛ. День баланса: Кудус вырывает ничью против "Ньюкасла", а Пау Торрес — против "Вулверхэмптона"

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Боевая ничья между "Вест Хэмом" и "Ньюкаслом" оказалась чрезвычайно интересной, учитывая ход событий и гениального Александера Исака, который сегодня может одновременно гордиться собой за дубль и ругать себя за то, что не оформил хет-трик.

Несмотря на удачный старт от подопечных Эдди Хау, уверенный контроль мяча и систематическое давление на чужой половине поля, счет открыли "молотобойцы". Произошло это после ошибки голкипера "сорок" Ника Поупа, который почему-то решил выбежать на перехват передачи и не успел за Эмерсоном Палмиери, который спокойно выкатил мяч Томашу Соучеку на пустые ворота и чех не промахнулся.

АПЛ. День баланса: Кудус вырывает ничью против "Ньюкасла", а Пау Торрес — против "Вулверхэмптона" - изображение 1

А когда "Вест Хэм" попадает в идеальные для себя условия и может играть на контратаках, то это одна из самых опасных команд Английской Премьер-лиги. "Сорокам" было действительно трудно оправиться после пропущенного гола, они контролировали мяч более 70% игрового времени, но не создавали почти ни одной остроты у ворот Ареоля. А команда Дэвида Мойеса спокойно ждала своего шанса выбежать в очередную контратаку.

Игровое преимущество гостей нашло свое воплощение в забитый гол только во втором тайме, когда Александер Исак воспользовался скидкой от соперника и спокойно отправил круглого в сетку ворот Альфонсо Ареоля. 1:1.

А потом шведский форвард полностью перевернул сценарий этой встречи и после мастерской подачи от Кирана Триппьера он спокойно уже второй раз занес мяч в сетку ворот соперника. Все контратакующее преимущество "молотобойцев" в одно мгновение исчезло.

АПЛ. День баланса: Кудус вырывает ничью против "Ньюкасла", а Пау Торрес — против "Вулверхэмптона" - изображение 2

На 73-й минуте Исак едва не отправил и третий гол в ворота лондонского клуба, но после обыгрыша вратаря Александер пробил в штангу. Наверное, тот момент еще долго будет ему сниться, ведь это могло закрыть все вопросы по поводу победителя.

Как оказалось, вопрос действительно оставался открытым, ведь Мохамед Кудус, который вышел на замену во втором тайме, за считанные минуты до конца матча откликнулся на пас от Цоуфала и четким ударом в нижний угол прошил Ника Поупа. Первый гол ганца в новом клубе после переезда из "Аякса" летом. Это ничья, которую "молотобойцы" могут праздновать и из-за которой "сороки" точно будут горевать.

АПЛ, 8-й тур

Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Вест Хэм" — "Ньюкасл Юнайтед" 2:2

Голы: Соучек (8), Кудус (89) — Исак (57, 62)

"Вест Хэм": Ареоля — Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон — Соучек (Кудус, 76), Альварес — Боуэн, Уорд-Праус, Пакета — Антонио (Бенрахма, 75)

"Ньюкасл Юнайтед": Поуп — Триппьер, Ласселс, Шер, Берн — Лонгстафф, Гимараес, Тонали — Альмирон (Мерфи, 82), Исак (Уилсон, 85), Андерсон (Таргетт, 90+3)

Предупреждения: Эмерсон (17), Антонио (35) — Гимараэс (17), Альмирон (67), Лонґстафф (79)

В параллельном матче "Вулверхэмптон" поделил очки с "Астон Виллой", едва выстояв под мощным натиском гостей во втором тайме. Унаи Эмери может лишь сожалеть об упущенных возможностях своей команды.

"Вулверхэмптон" с первых минут взял игру под свой контроль и создавал определенную опасность у чужих ворот. Главная заслуга "волков" в этом матче - они исключили из игры главную атакующую угрозу "вилланов" — Олли Уоткинса, который на прошлой неделе отправил три мяча в ворота "Брайтона". Но это касается именно дебюта встречи, далее бирмингемский клуб перехватил инициативу.

АПЛ. День баланса: Кудус вырывает ничью против "Ньюкасла", а Пау Торрес — против "Вулверхэмптона" - изображение 3

В дебюте второго тайма Хван Хи Чхан, или "корейский парень", как его назвал Пеп Гвардиола, открыл счет в матче, замкнув прострел от кого бы вы подумали? Конечно, Педру Нету, главного ассистента лиги в этом сезоне. Впрочем, не прошло и 2 минут, как Пау Торрес снова выровнял баланс на табло.

Все, что происходило после того, как счет стал равный, можно назвать систематической бомбардировкой штрафной и вратарской площадки Жозе Са. "Вилланы" отчаянно атаковали, особенно на последних минутах, когда остались в большинстве после удаления Лемина. Но достучаться до победного гола они так и не смогли. Ничья.

АПЛ, 8-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Вулверхэмптон" — "Астон Вилла" 1:1

Голы: Хван (53) — Торрес (55)

"Вулверхэмптон": Са — Килман, Доусон, Тоти — Семеду, Гомеш (Траоре, 69), Лемина, Аит-Нури (Доэрти, 46) — Нету, Кунья (Калайджич, 77), Хван (Силва, 86)

"Астон Вилла": Мартинес — Кэш (Бэйли, 82), Конса, Торрес, Карлос, Динь — Макгинн, Камара (Тилеманс, 82), Луиз, Диаби (Дзаньоло, 63) — Уоткинс

Предупреждения: Доусон (28), Лемина (62), Семеду (67) — Камара (6), Макгинн (30)

Удаление: Лемина (90+4)

По теме
yellow-arrow
Арсенал – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 8-го тура чемпионата Англии
yellow-arrow
АПЛ. Брайтон – Ливерпуль 2:2. Дубль Салаха и спасение хозяев
yellow-arrow
Юрген Клопп сегодня празднует 8-й год за рулем Ливерпуля
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Дэвид Мойес Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Вулверхэмптон АПЛ Ньюкасл Эдди Хау Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Гари О'Нил
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде