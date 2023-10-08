АПЛ. День баланса: Кудус вырывает ничью против "Ньюкасла", а Пау Торрес — против "Вулверхэмптона"

Боевая ничья между "Вест Хэмом" и "Ньюкаслом" оказалась чрезвычайно интересной, учитывая ход событий и гениального Александера Исака, который сегодня может одновременно гордиться собой за дубль и ругать себя за то, что не оформил хет-трик.

Несмотря на удачный старт от подопечных Эдди Хау, уверенный контроль мяча и систематическое давление на чужой половине поля, счет открыли "молотобойцы". Произошло это после ошибки голкипера "сорок" Ника Поупа, который почему-то решил выбежать на перехват передачи и не успел за Эмерсоном Палмиери, который спокойно выкатил мяч Томашу Соучеку на пустые ворота и чех не промахнулся.

А когда "Вест Хэм" попадает в идеальные для себя условия и может играть на контратаках, то это одна из самых опасных команд Английской Премьер-лиги. "Сорокам" было действительно трудно оправиться после пропущенного гола, они контролировали мяч более 70% игрового времени, но не создавали почти ни одной остроты у ворот Ареоля. А команда Дэвида Мойеса спокойно ждала своего шанса выбежать в очередную контратаку.

Игровое преимущество гостей нашло свое воплощение в забитый гол только во втором тайме, когда Александер Исак воспользовался скидкой от соперника и спокойно отправил круглого в сетку ворот Альфонсо Ареоля. 1:1.

А потом шведский форвард полностью перевернул сценарий этой встречи и после мастерской подачи от Кирана Триппьера он спокойно уже второй раз занес мяч в сетку ворот соперника. Все контратакующее преимущество "молотобойцев" в одно мгновение исчезло.

На 73-й минуте Исак едва не отправил и третий гол в ворота лондонского клуба, но после обыгрыша вратаря Александер пробил в штангу. Наверное, тот момент еще долго будет ему сниться, ведь это могло закрыть все вопросы по поводу победителя.

Как оказалось, вопрос действительно оставался открытым, ведь Мохамед Кудус, который вышел на замену во втором тайме, за считанные минуты до конца матча откликнулся на пас от Цоуфала и четким ударом в нижний угол прошил Ника Поупа. Первый гол ганца в новом клубе после переезда из "Аякса" летом. Это ничья, которую "молотобойцы" могут праздновать и из-за которой "сороки" точно будут горевать.

АПЛ, 8-й тур

Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Вест Хэм" — "Ньюкасл Юнайтед" 2:2

Голы: Соучек (8), Кудус (89) — Исак (57, 62)

"Вест Хэм": Ареоля — Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон — Соучек (Кудус, 76), Альварес — Боуэн, Уорд-Праус, Пакета — Антонио (Бенрахма, 75)

"Ньюкасл Юнайтед": Поуп — Триппьер, Ласселс, Шер, Берн — Лонгстафф, Гимараес, Тонали — Альмирон (Мерфи, 82), Исак (Уилсон, 85), Андерсон (Таргетт, 90+3)

Предупреждения: Эмерсон (17), Антонио (35) — Гимараэс (17), Альмирон (67), Лонґстафф (79)

В параллельном матче "Вулверхэмптон" поделил очки с "Астон Виллой", едва выстояв под мощным натиском гостей во втором тайме. Унаи Эмери может лишь сожалеть об упущенных возможностях своей команды.

"Вулверхэмптон" с первых минут взял игру под свой контроль и создавал определенную опасность у чужих ворот. Главная заслуга "волков" в этом матче - они исключили из игры главную атакующую угрозу "вилланов" — Олли Уоткинса, который на прошлой неделе отправил три мяча в ворота "Брайтона". Но это касается именно дебюта встречи, далее бирмингемский клуб перехватил инициативу.

В дебюте второго тайма Хван Хи Чхан, или "корейский парень", как его назвал Пеп Гвардиола, открыл счет в матче, замкнув прострел от кого бы вы подумали? Конечно, Педру Нету, главного ассистента лиги в этом сезоне. Впрочем, не прошло и 2 минут, как Пау Торрес снова выровнял баланс на табло.

Все, что происходило после того, как счет стал равный, можно назвать систематической бомбардировкой штрафной и вратарской площадки Жозе Са. "Вилланы" отчаянно атаковали, особенно на последних минутах, когда остались в большинстве после удаления Лемина. Но достучаться до победного гола они так и не смогли. Ничья.

АПЛ, 8-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Вулверхэмптон" — "Астон Вилла" 1:1

Голы: Хван (53) — Торрес (55)

"Вулверхэмптон": Са — Килман, Доусон, Тоти — Семеду, Гомеш (Траоре, 69), Лемина, Аит-Нури (Доэрти, 46) — Нету, Кунья (Калайджич, 77), Хван (Силва, 86)

"Астон Вилла": Мартинес — Кэш (Бэйли, 82), Конса, Торрес, Карлос, Динь — Макгинн, Камара (Тилеманс, 82), Луиз, Диаби (Дзаньоло, 63) — Уоткинс

Предупреждения: Доусон (28), Лемина (62), Семеду (67) — Камара (6), Макгинн (30)

Удаление: Лемина (90+4)