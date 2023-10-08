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Зинченко в старте Арсенала на матч с Ман Сити. Сака не попал в заявку

Англия
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7-й матч Александра в текущем сезоне АПЛ

Зинченко в старте Арсенала на матч с Ман Сити. Сака не попал в заявку

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 8-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" примет на своем поле "Манчестер Сити". Начало встречи - 18:30.

Главный тренер "канониров" Микель Артета включил Александра Зинченко в стартовый состав своей команды на эту игру.

Примечательно, что один из ключевых игроков "красных" Букайо Сака не попал даже в заявку "Арсенала" на этот матч.

"Арсенал": Рая, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Райс, Жоржиньо, Эдегор, Троссар, Жезус, Нкетиа.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол, Ковачич, Льюис, Бернарду Силва, Фоден, Альварес, Холанд.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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