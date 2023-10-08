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Зинченко в старте Арсенала на матч с Ман Сити. Сака не попал в заявку
7-й матч Александра в текущем сезоне АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 8-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" примет на своем поле "Манчестер Сити". Начало встречи - 18:30.
Главный тренер "канониров" Микель Артета включил Александра Зинченко в стартовый состав своей команды на эту игру.
Примечательно, что один из ключевых игроков "красных" Букайо Сака не попал даже в заявку "Арсенала" на этот матч.
"Арсенал": Рая, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Райс, Жоржиньо, Эдегор, Троссар, Жезус, Нкетиа.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол, Ковачич, Льюис, Бернарду Силва, Фоден, Альварес, Холанд.
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