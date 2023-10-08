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Юрген Клопп сегодня празднует 8-й год за рулем Ливерпуля

Англия
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Но команда не поздравила его победой

Юрген Клопп сегодня празднует 8-й год за рулем Ливерпуля

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сегодня празднует свой 8-й год пребывания в клубе. Он возглавил "мерсисайдцев" 8 октября 2015 года. За это время немецкий специалист провел 443 игры с 62-а% побед. Он выиграл 7 трофеев, в частности Лигу Чемпионов, Кубок Клубного ЧМ, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, Кубок Лиги и Суперкубок Англии.

Также Юрген дважды получал награду лучшего тренера мира в сезонах 18/19 и 19/20.

За его каденции в клубе сыграло 114 игроков, а на трансферы было потрачено 370 млн фунтов.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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