Юрген Клопп сегодня празднует 8-й год за рулем Ливерпуля

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сегодня празднует свой 8-й год пребывания в клубе. Он возглавил "мерсисайдцев" 8 октября 2015 года. За это время немецкий специалист провел 443 игры с 62-а% побед. Он выиграл 7 трофеев, в частности Лигу Чемпионов, Кубок Клубного ЧМ, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, Кубок Лиги и Суперкубок Англии.

Также Юрген дважды получал награду лучшего тренера мира в сезонах 18/19 и 19/20.

За его каденции в клубе сыграло 114 игроков, а на трансферы было потрачено 370 млн фунтов.