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Юрген Клопп сегодня празднует 8-й год за рулем Ливерпуля
Но команда не поздравила его победой
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сегодня празднует свой 8-й год пребывания в клубе. Он возглавил "мерсисайдцев" 8 октября 2015 года. За это время немецкий специалист провел 443 игры с 62-а% побед. Он выиграл 7 трофеев, в частности Лигу Чемпионов, Кубок Клубного ЧМ, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, Кубок Лиги и Суперкубок Англии.
Также Юрген дважды получал награду лучшего тренера мира в сезонах 18/19 и 19/20.
За его каденции в клубе сыграло 114 игроков, а на трансферы было потрачено 370 млн фунтов.
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