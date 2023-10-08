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Вест Хэм продлил контракт с Джерродом Боуэном

Англия
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Лидер команды остается

Вест Хэм продлил контракт с Джерродом Боуэном

Фото: пресслужби ФК "Вест Гем"

Новина українською

"Вест Хэм" продлил контракт с Джерродом Боуэном. Лидер команды продолжит выступать за клуб до 2030 года.

26-летний футболист присоединился к "молотобойцам" в январе 2020 года. Он принял участие в 167-х матчах и отметился 78-ю забитыми мячами.

"Я очень рад, что подписал новый долгосрочный контракт с "Вест Хэмом". Все знают, что этот клуб значит для меня, поэтому продление соглашения до 2030 года означает очень много для меня и моей семьи.", - поделился в интервью вингер.

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В статье: Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Джаррод Боуэн
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Источник:
whufc.com

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