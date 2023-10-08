"Вест Хэм" продлил контракт с Джерродом Боуэном. Лидер команды продолжит выступать за клуб до 2030 года.

26-летний футболист присоединился к "молотобойцам" в январе 2020 года. Он принял участие в 167-х матчах и отметился 78-ю забитыми мячами.