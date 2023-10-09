Гвардиола: Сити не впервые отстает от других претендентов, порой это даже хорошо

"Манчестер Сити" проиграл на выезде лондонскому "Арсеналу" 1:0 в 8 туре АПЛ. Горожане идут на третьей строчке в чемпионате и отстают от "Тоттенхэма" и "Арсенала" на два очка. Пеп Гвардиола оценил шансы "Манчестер Сити" защитить титул чемпиона Англии.

"Ни одна команда не выигрывала АПЛ 4 раза подряд. Поражения случаются, но сейчас только октябрь. Порой даже хорошо пропустить кого-то вперед.

Мы не впервые отстаем от других претендентов на титул. В прошлом сезоне мы отставали намного, намного сильнее. Такое бывало", - заявил главный тренер "Манчестер Сити" после двух поражений в АПЛ подряд.