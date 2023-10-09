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Гвардиола: Сити не впервые отстает от других претендентов, порой это даже хорошо

Англия
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Наставник Сити оценил ситуацию в чемпионате после поражения от Арсенала

Гвардиола: Сити не впервые отстает от других претендентов, порой это даже хорошо

Фото: mancity.com

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" проиграл на выезде лондонскому "Арсеналу" 1:0 в 8 туре АПЛ. Горожане идут на третьей строчке в чемпионате и отстают от "Тоттенхэма" и "Арсенала" на два очка. Пеп Гвардиола оценил шансы "Манчестер Сити" защитить титул чемпиона Англии.

"Ни одна команда не выигрывала АПЛ 4 раза подряд. Поражения случаются, но сейчас только октябрь. Порой даже хорошо пропустить кого-то вперед.

Мы не впервые отстаем от других претендентов на титул. В прошлом сезоне мы отставали намного, намного сильнее. Такое бывало", - заявил главный тренер "Манчестер Сити" после двух поражений в АПЛ подряд.

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В статье: Манчестер Сити Эрлинг Холанд Гвардиола
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Источник:
espn

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