Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: Сити не впервые отстает от других претендентов, порой это даже хорошо
Наставник Сити оценил ситуацию в чемпионате после поражения от Арсенала
Фото: mancity.com
"Манчестер Сити" проиграл на выезде лондонскому "Арсеналу" 1:0 в 8 туре АПЛ. Горожане идут на третьей строчке в чемпионате и отстают от "Тоттенхэма" и "Арсенала" на два очка. Пеп Гвардиола оценил шансы "Манчестер Сити" защитить титул чемпиона Англии.
"Ни одна команда не выигрывала АПЛ 4 раза подряд. Поражения случаются, но сейчас только октябрь. Порой даже хорошо пропустить кого-то вперед.
Мы не впервые отстаем от других претендентов на титул. В прошлом сезоне мы отставали намного, намного сильнее. Такое бывало", - заявил главный тренер "Манчестер Сити" после двух поражений в АПЛ подряд.
Популярное сейчас
- Праздник на Эмирейтс. Арсенал - Манчестер Сити 1:0. Обзор матча и видео гола
- Зинченко отыграл 75 минут и показал 91% точности передач
- Григорчук: Мы не довольны, потому что мы проиграли в такой игре
- Зинченко поддержал Израиль в соцсетях. Фанаты набросились на украинца в комментариях
- Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО
Новости по теме
- 20:28 Зарубежные АПЛ. Арсенал – Манчестер Сити 1:0. Съеденный Холанд, везучий Ковачич, неудержимый Мартинелли
- 22:40 Зарубежные Арсенал – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
- 22:16 Прогнозы на футбол Центральный матч первого круга АПЛ. Арсенал – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 8-го тура АПЛ на 08.10.2023