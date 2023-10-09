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Гари Невилл считает, что у Арсенала хорошие шансы выиграть АПЛ

Англия
(1 голосов)

Гари Невилл оценил шансы Арсенала после победы над Ман Сити

Гари Невилл считает, что у Арсенала хорошие шансы выиграть АПЛ

UA-Футбол
Новина українською

Гари Невилл оценил шансы "Арсенала" на чемпионство после победы над "Ман Сити".

"Думаю, у "Арсенала" появилась очень хорошая возможность. Нужно, чтобы футболисты были здоровы. Они на 100% лучше, когда Райс играет в центре поля. Также хочется большего от их центрфорвардов. С "Манчестер Сити" сложно было им обоим, есть вопросы по поводу того, не будет ли у "Арсенала" проблем из-за них в конечном счете.

Нужно, чтобы был здоров Райс. Также ключевую роль в игре с "Ман Сити" сыграли Салиба и Габриэл, они потрясающе сыграли против лучшего центрфорварда мира [Эрлинга Холанда].

Обыграть "Ман Сити" и дать Сака отдохнуть три недели - это хорошо. Важнее всего следить за здоровьем двух центральных защитников и Райса, без них чемпионат не выиграть", - сказал бывший защитник "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Арсенал (Лондон)
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Источник:
skysports

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