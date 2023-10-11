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Оби Микел о конфликте Санчо и тен Хага: Тренер не должен говорить так публично. Ты высказался публично, игрок - тоже. Почему ты ждешь извинений?
Джон Оби Микел раскритиковал Эрика тен Хага
Getty Images/Global Images Ukraine
Джон Оби Микел раскритиковал Эрика тен Хага за отношение к Джейдону Санчо.
В начале сентября между Санчо и главным тренером "Манчестер Юнайтед" возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с "Арсеналом" (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что 23-летний англичанин не впечатлил его на тренировках.
Санчо ответил на слова тен Хага заявлением в твиттере: "Я долго был козлом отпущения - несправедливо. Я выкладывался на тренировках, не верьте всему, что читаете. Были другие причины, уверен". Впоследствии пост был удален. 14 сентября футболист был отстранен от работы с основной командой.
- Все возмущены, что Санчо не извиняется, но у меня другая точка зрения.
- Что это за точка зрения?
- Тренер не должен говорить то, что он сказал, публично.
- Если мы будем верить тому, что пишут, то Джейдон постоянно опаздывает на тренировки, не показывает стабильную игру. Это не позволяет тренеру высказаться?
- Я бы все равно не стал этого делать публично. Если послушать экс-игроков "МЮ", то все они говорят: если бы такое случилось при Фергюсоне, то ситуацию решали бы в раздевалке. Он справлялся с этим.
Без разницы как, но справлялся. Если он решал, что игрок больше не будет выходить на поле, то на этом все заканчивалось. Нельзя выходить и публично критиковать игрока, говоря, что он плохо тренировался.
Чего он ждет от игрока? Ты высказался публично, он высказался публично. Почему ты ждешь извинений? Считаю, с этим должны были разбираться внутри коллектива. Если он опаздывает на тренировку и не выкладывается, то есть другие варианты, - сказал Оби Микел.
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