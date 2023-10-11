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Клубы АПЛ призвали лигу высказаться об атаке ХАМАС на Израиль

Англия
(1 голосов)

АПЛ до сих пор не выступила с официальной позицией

Клубы АПЛ призвали лигу высказаться об атаке ХАМАС на Израиль

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Представители руководства некоторых клубов АПЛ недовольны отсутствием реакции со стороны лиги. Один из них обвинил АПЛ в лицемерии из-за активной поддержки движения Black Lives Matter в 2020 году, - сообщает Daily Mail.

Премьер-лига обсудила вопрос со многими клубами в последние несколько дней, но до сих пор не выступила с официальной позицией, что вызвало "некоторое разочарование". АПЛ не планирует спешить с заявлением.

Отмечается, что решение о публичном высказывании позиции по политическим вопросам клубы АПЛ должны принимать самостоятельно. Однако представители руководства клубов опасаются высказываться о конфликте, опасаясь негативной реакции со стороны болельщиков и обвинений в принятии одной из сторон конфликта.

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В статье: АПЛ
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Источник:
dailymail

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Комментарии (1)
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terber (ternopil)
11.10.2023 в 11:06
це і не дивно ,половину клубів АПЛ шейхи тримають ,і хто знає що в них в головах,це ідинтична ситуація що в нас творится ,МП і опсж в Україні і все тормозять
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