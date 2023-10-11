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Клубы АПЛ призвали лигу высказаться об атаке ХАМАС на Израиль
АПЛ до сих пор не выступила с официальной позицией
Getty Images / Global Images Ukraine
Представители руководства некоторых клубов АПЛ недовольны отсутствием реакции со стороны лиги. Один из них обвинил АПЛ в лицемерии из-за активной поддержки движения Black Lives Matter в 2020 году, - сообщает Daily Mail.
Премьер-лига обсудила вопрос со многими клубами в последние несколько дней, но до сих пор не выступила с официальной позицией, что вызвало "некоторое разочарование". АПЛ не планирует спешить с заявлением.
Отмечается, что решение о публичном высказывании позиции по политическим вопросам клубы АПЛ должны принимать самостоятельно. Однако представители руководства клубов опасаются высказываться о конфликте, опасаясь негативной реакции со стороны болельщиков и обвинений в принятии одной из сторон конфликта.
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