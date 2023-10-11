Рио Фердинанд назвал лучшего центрального защитника в АПЛ

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал, кого из игроков считает лучшим в английской Премьер-лиге (АПЛ) на позиции центрального защитника.

"Салиба очень хорош, он всегда спокоен с мячом и без мяча. Но я не думаю, что он так преуспел бы без сильного партнера, ведь Габриэль тоже достоин похвалы. Лучший центральный защитник лиги? На данный момент я считаю таковым Стоунза", - приводит слова Фердинанда Metro.

Джон Стоунз перешел в "Манчестер Сити" летом 2016 года из "Эвертона". Сумма трансфера составила € 55,6 млн. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в одном матче АПЛ.