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Рио Фердинанд назвал лучшего центрального защитника в АПЛ
Фердинанд лучшим защитником считает игрока Сити
Фото: footballhd.ru/ Автор - неизвестен
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал, кого из игроков считает лучшим в английской Премьер-лиге (АПЛ) на позиции центрального защитника.
"Салиба очень хорош, он всегда спокоен с мячом и без мяча. Но я не думаю, что он так преуспел бы без сильного партнера, ведь Габриэль тоже достоин похвалы. Лучший центральный защитник лиги? На данный момент я считаю таковым Стоунза", - приводит слова Фердинанда Metro.
Джон Стоунз перешел в "Манчестер Сити" летом 2016 года из "Эвертона". Сумма трансфера составила € 55,6 млн. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в одном матче АПЛ.
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