Лицо ван Дейка без его ведома использовали для рекламы казино: помогла технология deepfake

Вирджил ван Дейк стал жертвой дипфейка. Благодаря нейросети онлайн-казино смогло записать рекламу с защитником "Ливерпуля", который советует жителям нидерландов такой способ "заработка".

Сообщается, что видеоролик был распространен в Инстаграм. Ван Дейк и его юристы знают о рекламе и уже рассматривают, какие дальнейшие шаги можно предпринять. Стоит отметить, что Meta уже удалила видео из социальной сети.

Deepfake – это технология, которая позволяет заменить лицо и голос любого человека. Так злоумышленники использовали интервью Вирджила GQ, на видеоряд которого был наложен измененный голос. Создаются подобные ролики при помощи искусственного интеллекта.