  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лицо ван Дейка без его ведома использовали для рекламы казино: помогла технология deepfake
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лицо ван Дейка без его ведома использовали для рекламы казино: помогла технология deepfake

Англия
(1 голосов)

Этого будет только больше

Лицо ван Дейка без его ведома использовали для рекламы казино: помогла технология deepfake

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вирджил ван Дейк стал жертвой дипфейка. Благодаря нейросети онлайн-казино смогло записать рекламу с защитником "Ливерпуля", который советует жителям нидерландов такой способ "заработка".

Сообщается, что видеоролик был распространен в Инстаграм. Ван Дейк и его юристы знают о рекламе и уже рассматривают, какие дальнейшие шаги можно предпринять. Стоит отметить, что Meta уже удалила видео из социальной сети.

Deepfake – это технология, которая позволяет заменить лицо и голос любого человека. Так злоумышленники использовали интервью Вирджила GQ, на видеоряд которого был наложен измененный голос. Создаются подобные ролики при помощи искусственного интеллекта.

По теме
yellow-arrow
Харри Магуайр о хейте: Даже Месси и Роналду критикуют. Я пытаюсь вернуться на прежний уровень
yellow-arrow
Бывший звездный игрок Манчестер Юнайтед Уэйн Руни возглавил Бирмингем Сити
yellow-arrow
Кевин-Принс Боатенг: Де Дзерби адаптируется к каждому сопернику. Он - псих, в положительном смысле. Лучший тренер, лучший человек
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Вирджил ван Дейк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
casinonieuws.nl

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде