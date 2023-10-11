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Лицо ван Дейка без его ведома использовали для рекламы казино: помогла технология deepfake
Этого будет только больше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вирджил ван Дейк стал жертвой дипфейка. Благодаря нейросети онлайн-казино смогло записать рекламу с защитником "Ливерпуля", который советует жителям нидерландов такой способ "заработка".
Сообщается, что видеоролик был распространен в Инстаграм. Ван Дейк и его юристы знают о рекламе и уже рассматривают, какие дальнейшие шаги можно предпринять. Стоит отметить, что Meta уже удалила видео из социальной сети.
Deepfake – это технология, которая позволяет заменить лицо и голос любого человека. Так злоумышленники использовали интервью Вирджила GQ, на видеоряд которого был наложен измененный голос. Создаются подобные ролики при помощи искусственного интеллекта.
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