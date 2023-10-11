Арсенал не заставлял Зинченко удалить пост про поддержку Израиля

"Арсенал" не говорил ни Александру Зинченко ни Мохаммеду Эль-Ненни прекратить выражать публичную поддержку сторонам войны Израиля и ХАМАС. Клуб напомнил футболистам, что подобные действия могут вызывать гнев среди болельщиков.

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Напомним, что Александр Зинченко выставил публикацию в поддержку Израиля после атаки ХАМАС на мирных жителей, но затем удалил сообщение. Мохаммед Эль-Ненни, в свою очередь, сразу после начала конфликта поменял аватар в Инстаграм на флаг Палестины.

Отмечается, что Федерация футбола Англии, при этом, собирается подсветить арку на Уэмбли в цвета израильского флага, в знак поддержки пострадавшим от атаки ХАМАС мирным жителям.