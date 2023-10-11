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Арсенал не заставлял Зинченко удалить пост про поддержку Израиля
Эль-Ненни также не заставляли убирать аватар с флагом Палестины
arsenal.com
"Арсенал" не говорил ни Александру Зинченко ни Мохаммеду Эль-Ненни прекратить выражать публичную поддержку сторонам войны Израиля и ХАМАС. Клуб напомнил футболистам, что подобные действия могут вызывать гнев среди болельщиков.
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Напомним, что Александр Зинченко выставил публикацию в поддержку Израиля после атаки ХАМАС на мирных жителей, но затем удалил сообщение. Мохаммед Эль-Ненни, в свою очередь, сразу после начала конфликта поменял аватар в Инстаграм на флаг Палестины.
Отмечается, что Федерация футбола Англии, при этом, собирается подсветить арку на Уэмбли в цвета израильского флага, в знак поддержки пострадавшим от атаки ХАМАС мирным жителям.
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