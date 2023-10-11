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Арсенал не заставлял Зинченко удалить пост про поддержку Израиля

Англия
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Эль-Ненни также не заставляли убирать аватар с флагом Палестины

Арсенал не заставлял Зинченко удалить пост про поддержку Израиля

arsenal.com

Новина українською

"Арсенал" не говорил ни Александру Зинченко ни Мохаммеду Эль-Ненни прекратить выражать публичную поддержку сторонам войны Израиля и ХАМАС. Клуб напомнил футболистам, что подобные действия могут вызывать гнев среди болельщиков.

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Напомним, что Александр Зинченко выставил публикацию в поддержку Израиля после атаки ХАМАС на мирных жителей, но затем удалил сообщение. Мохаммед Эль-Ненни, в свою очередь, сразу после начала конфликта поменял аватар в Инстаграм на флаг Палестины.

Отмечается, что Федерация футбола Англии, при этом, собирается подсветить арку на Уэмбли в цвета израильского флага, в знак поддержки пострадавшим от атаки ХАМАС мирным жителям.

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В статье: Арсенал (Лондон) Мохамед Эльнени Александр Зинченко
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Источник:
telegraph.co.uk

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