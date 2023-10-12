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АПЛ выступила с заявлением о конфликте Израиля и ХАМАС: Лига решительно осуждает ужасные и жестокие акты насилия в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц

Англия
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Без лояльности к одной из сторон

АПЛ выступила с заявлением о конфликте Израиля и ХАМАС: Лига решительно осуждает ужасные и жестокие акты насилия в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц

фото из свободных источников

Новина українською

АПЛ опубликовала заявление о войне Израиля и ХАМАС. В нем лига осуждает атаки на гражданских лиц без проявления лояльности ни к одной из сторон конфликта.

"Премьер-лига шокирована и опечалена эскалацией кризиса в Израиле и Секторе Газа и решительно осуждает ужасные и жестокие акты насилия в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц. Мы надеемся на мир, и мы искренне сочувствуем жертвам, их семьям и пострадавшим общинам.

В знак уважения ко всем пострадавшим игроки, менеджеры и официальные лица Премьер-лиги наденут черные повязки и почтут минутой молчания матчи, которые пройдут с 21 по 23 октября.

Лига также сделает пожертвование Британскому Красному Кресту, чтобы поддержать усилия по оказанию помощи тем, кто в ней остро нуждается", – сказано в заявлении.

Напомним, что недавно Зинченко опубликовал пост со словами поддержки Израилю, а его одноклубник Эльнени заменил аватар в Инстаграм на флаг Палестины. Позже украинец удалил публикацию, а египтянин сменил аватар обратно.

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В статье: АПЛ
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Источник:
premierleague.com

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Комментарии (1)
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Andrumas (Düsseldorf)
12.10.2023 в 17:40
Иногда лучше промолчать даже... В Великобритании терростической организацией признан хамас, но АПЛ в своём мирке! обе стороны знаешь ли виноваты.., не всё так однозначно.., всей правды мы не знаем...
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