АПЛ выступила с заявлением о конфликте Израиля и ХАМАС: Лига решительно осуждает ужасные и жестокие акты насилия в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц

АПЛ опубликовала заявление о войне Израиля и ХАМАС. В нем лига осуждает атаки на гражданских лиц без проявления лояльности ни к одной из сторон конфликта.

"Премьер-лига шокирована и опечалена эскалацией кризиса в Израиле и Секторе Газа и решительно осуждает ужасные и жестокие акты насилия в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц. Мы надеемся на мир, и мы искренне сочувствуем жертвам, их семьям и пострадавшим общинам.

В знак уважения ко всем пострадавшим игроки, менеджеры и официальные лица Премьер-лиги наденут черные повязки и почтут минутой молчания матчи, которые пройдут с 21 по 23 октября.

Лига также сделает пожертвование Британскому Красному Кресту, чтобы поддержать усилия по оказанию помощи тем, кто в ней остро нуждается", – сказано в заявлении.