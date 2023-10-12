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АПЛ выступила с заявлением о конфликте Израиля и ХАМАС: Лига решительно осуждает ужасные и жестокие акты насилия в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц
Без лояльности к одной из сторон
фото из свободных источников
АПЛ опубликовала заявление о войне Израиля и ХАМАС. В нем лига осуждает атаки на гражданских лиц без проявления лояльности ни к одной из сторон конфликта.
"Премьер-лига шокирована и опечалена эскалацией кризиса в Израиле и Секторе Газа и решительно осуждает ужасные и жестокие акты насилия в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц. Мы надеемся на мир, и мы искренне сочувствуем жертвам, их семьям и пострадавшим общинам.
В знак уважения ко всем пострадавшим игроки, менеджеры и официальные лица Премьер-лиги наденут черные повязки и почтут минутой молчания матчи, которые пройдут с 21 по 23 октября.
Лига также сделает пожертвование Британскому Красному Кресту, чтобы поддержать усилия по оказанию помощи тем, кто в ней остро нуждается", – сказано в заявлении.
Напомним, что недавно Зинченко опубликовал пост со словами поддержки Израилю, а его одноклубник Эльнени заменил аватар в Инстаграм на флаг Палестины. Позже украинец удалил публикацию, а египтянин сменил аватар обратно.
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